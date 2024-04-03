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Reuters: США ради согласования помощи Украине могут снять запрет на экспорт СПГ

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Власти США могут снять наложенный президентом страны Джо Байденом запрет на экспорт сжиженного природного газа, чтобы добиться согласования пакета помощи для Украины в конгрессе.

Об этом пишет Reuters.

«Белый дом готов отменить паузу в экспорте СПГ, чтобы добиться помощи Украине», — говорится в публикации.

По данным агентства, Белый дом может пойти на снятие паузы отчасти потому, что она не несла каких-либо ограничений на экспорт газа в ближайшем будущем.

Ранее власти 16 американских штатов подали иск против решения Байдена приостановить экспорт сжиженного природного газа (СПГ).

Также лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ заявил, что решение Байдена приостановить экспорт американского СПГ выгодно России.

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