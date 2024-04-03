Reuters: США ради согласования помощи Украине могут снять запрет на экспорт СПГ
Об этом пишет Reuters.
«Белый дом готов отменить паузу в экспорте СПГ, чтобы добиться помощи Украине», — говорится в публикации.
По данным агентства, Белый дом может пойти на снятие паузы отчасти потому, что она не несла каких-либо ограничений на экспорт газа в ближайшем будущем.
Ранее власти 16 американских штатов подали иск против решения Байдена приостановить экспорт сжиженного природного газа (СПГ).
Также лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ заявил, что решение Байдена приостановить экспорт американского СПГ выгодно России.