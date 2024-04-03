Reuters: США ради согласования помощи Украине могут снять запрет на экспорт СПГ

Власти США могут снять наложенный президентом страны Джо Байденом запрет на экспорт сжиженного природного газа, чтобы добиться согласования пакета помощи для Украины в конгрессе.

Об этом пишет Reuters.

«Белый дом готов отменить паузу в экспорте СПГ, чтобы добиться помощи Украине», — говорится в публикации.

По данным агентства, Белый дом может пойти на снятие паузы отчасти потому, что она не несла каких-либо ограничений на экспорт газа в ближайшем будущем.

Ранее власти 16 американских штатов подали иск против решения Байдена приостановить экспорт сжиженного природного газа (СПГ).

Также лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ заявил, что решение Байдена приостановить экспорт американского СПГ выгодно России.