Республиканец Скализ назвал решение Байдена по экспорту СПГ подарком Путину

Решение президента США Джо Байдена приостановить экспорт американского СПГ выгодно России, заявил лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ в эфире Fox Business.

«Байден приостановил экспорт сниженного газа, это подарок Владимиру Путину от Джо Байдена. Зачем ему это нужно? Это приносит вред Америке», — цитирует его РИА Новости.

Скализ отметил, что таким образом Байден допускает удорожание жизни обычных семей, и в результате кандидатура экс-президента Дональда Трампа только набирает популярность в преддверии выборов.

Ранее сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заявил, что Байден помог России решением о запрете на экспорт сжиженного природного газа за рубеж.

Также сообщалось, что поставки СПГ из России во Францию выросли за девять месяцев на 41%.