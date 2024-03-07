Республиканец Скализ назвал решение Байдена по экспорту СПГ подарком Путину
«Байден приостановил экспорт сниженного газа, это подарок Владимиру Путину от Джо Байдена. Зачем ему это нужно? Это приносит вред Америке», — цитирует его РИА Новости.
Скализ отметил, что таким образом Байден допускает удорожание жизни обычных семей, и в результате кандидатура экс-президента Дональда Трампа только набирает популярность в преддверии выборов.
Ранее сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заявил, что Байден помог России решением о запрете на экспорт сжиженного природного газа за рубеж.
Также сообщалось, что поставки СПГ из России во Францию выросли за девять месяцев на 41%.