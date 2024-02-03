Сенатор Круз заявил, что решение Байдена по СПГ стало помощью Путину

Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заявил, что американский президент Джо Байден помог России решением о запрете на экспорт сжиженного природного газа за рубеж.

«Байден объявил о том, что я называю «субсидией (президенту России — RT.) Владимиру Путину от Джо Байдена», он заблокировал будущий экспорт СПГ, а это значит, что Европе придётся покупать его у России вместо Штатов», — отметил он в интервью Fox News.

Круз добавил, что решение главы государства лишило население рабочих мест, а также «помогает Путину». По мнению сенатора, такой поступок стал примером слабости Байдена.

Ранее центр исследований общественных отношений AP-NORC провёл опрос и выяснил, что 65% американцев недовольны экономической политикой США при Байдене.