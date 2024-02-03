Сенатор Круз заявил, что решение Байдена по СПГ стало помощью Путину
«Байден объявил о том, что я называю «субсидией (президенту России — RT.) Владимиру Путину от Джо Байдена», он заблокировал будущий экспорт СПГ, а это значит, что Европе придётся покупать его у России вместо Штатов», — отметил он в интервью Fox News.
Круз добавил, что решение главы государства лишило население рабочих мест, а также «помогает Путину». По мнению сенатора, такой поступок стал примером слабости Байдена.
Ранее центр исследований общественных отношений AP-NORC провёл опрос и выяснил, что 65% американцев недовольны экономической политикой США при Байдене.