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Власти 16 штатов подали иск против решения Байдена приостановить экспорт СПГ

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Власти 16 американских штатов подали иск против решения президента США Джо Байдена приостановить экспорт сжиженного природного газа (СПГ).

В заявлении генерального прокурора Техаса Кена Пакстона говорится, что такой указ переворачивает нефтегазовую отрасль, а также подрывает экономику Техаса.

«Запрет приведёт к оттоку инвестиций на миллиарды долларов из Техаса», — цитирует его ТАСС.

По словам Пакстона, решение властей уничтожит важные рабочие места.

Ранее издание Foreign Policy отметило, что запрет Байдена на экспорт СПГ стал подарком для российского лидера Владимира Путина.

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