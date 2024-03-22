Власти 16 штатов подали иск против решения Байдена приостановить экспорт СПГ
В заявлении генерального прокурора Техаса Кена Пакстона говорится, что такой указ переворачивает нефтегазовую отрасль, а также подрывает экономику Техаса.
«Запрет приведёт к оттоку инвестиций на миллиарды долларов из Техаса», — цитирует его ТАСС.
По словам Пакстона, решение властей уничтожит важные рабочие места.
Ранее издание Foreign Policy отметило, что запрет Байдена на экспорт СПГ стал подарком для российского лидера Владимира Путина.