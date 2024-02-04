FP: запрет Байдена на импорт СПГ стал подарком для Путина
- AP
- © Alex Brandon
Как отмечается в материале, решение администрации американского президента привело в ярость Республиканскую партию и напугало Евросоюз, который приобретает всё большую зависимость от энергоносителей США.
Таким образом Байден ослабляет глобальную энергетическую безопасность и подрывает усилия по оказанию помощи ЕС в снижении зависимости от энергоносителей России, что и «стало подарком для Путина», пишет FP.
Ранее евродепутат Георг Майер выразил мнение, что эмбарго на импорт алюминия из России, обсуждаемое в рамках подготовки 13-го пакета антироссийских санкций, способно крайне негативно сказаться на промышленности в Европе.
Обозреватель издания Myśl Polska Анджей Щесняк заявил, что Россия выдержала сильное санкционное давление со стороны западных стран.