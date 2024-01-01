Myśl Polska: Запад ведёт провальную экономическую войну с Россией
Он подчеркнул, что удар Запада по экономике России был мощным, но российская сторона выдержала.
«Как говорится, побеждает не тот, кто наносит самые сильные удары, а тот, кто выдержит дольше всех», — отметил Щесняк.
Запад готов дальше вести эту глобальную экономическую войну, считает обозреватель.
Ранее бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль сообщила, что ситуация в мировой экономике существенно изменилась в пользу России.
26 декабря издание Times сообщало, что ФРГ может утратить статус третьей экономики мира к 2026 году в результате замедления роста на фоне антироссийских санкций и зависимости от энергоносителей России.