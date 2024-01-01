Обозреватель издания Myśl Polska Анджей Щесняк заявил, что Россия выдержала сильное санкционное давление со стороны западных стран.

Он подчеркнул, что удар Запада по экономике России был мощным, но российская сторона выдержала.

«Как говорится, побеждает не тот, кто наносит самые сильные удары, а тот, кто выдержит дольше всех», — отметил Щесняк.

Запад готов дальше вести эту глобальную экономическую войну, считает обозреватель.

Ранее бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль сообщила, что ситуация в мировой экономике существенно изменилась в пользу России.

26 декабря издание Times сообщало, что ФРГ может утратить статус третьей экономики мира к 2026 году в результате замедления роста на фоне антироссийских санкций и зависимости от энергоносителей России.