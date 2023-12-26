Times: ФРГ может утратить статус третьей экономики мира

ФРГ может утратить статус третьей экономики мира к 2026 году в результате замедления роста на фоне антироссийских санкций и зависимости от энергоносителей России.

Об этом пишет Times со ссылкой на доклад британского Центра экономических и бизнес-исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR).

В материале издания сказано, что сокращение разрыва между экономиками Британии и ФРГ будет вызвано замедлением последней из-за её зависимости от российской энергетики для развития производственного сектора.

Кроме этого, в 2026 году ФРГ уступит третье место Японии, а в 2027 году — вместо Германии четвёртое место займёт Индия.

Ранее помощник российского президента Максим Орешкин заявил, что Россия уже стала крупнейшей экономикой Европы и дышит в спину Японии в гонке за четвёртое место.

22 декабря Национальная статистическая служба Великобритании (ONS) заявила, что британская экономика оказалась на пороге технической рецессии.