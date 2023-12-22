ONS: экономика Британии оказалась на пороге технической рецессии

Национальная статистическая служба Великобритании (ONS) заявила, что британская экономика оказалась на пороге технической рецессии.

Как указывается на сайте службы, экономика королевства сократилась на 0,1% с июля по сентябрь.

Как отмечает ТАСС, эти данные оказались хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост ВВП страны на 0,2%.

Вместе с этим были ухудшены показатели II квартала. В итоге экономика страны оказалась на пороге технической рецессии — когда спад фиксируется два квартала подряд.

Ранее экономист замгендиректора «Эксперт РА» Николай Иванов оценил шансы Британии и США столкнуться с долговым кризисом.