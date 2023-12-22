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ONS: экономика Британии оказалась на пороге технической рецессии

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Национальная статистическая служба Великобритании (ONS) заявила, что британская экономика оказалась на пороге технической рецессии.
ONS: экономика Британии оказалась на пороге технической рецессии
  • Gettyimages.ru
  • © Deejpilot

Как указывается на сайте службы, экономика королевства сократилась на 0,1% с июля по сентябрь. 

Как отмечает ТАСС, эти данные оказались хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост ВВП страны на 0,2%.

Вместе с этим были ухудшены показатели II квартала. В итоге экономика страны оказалась на пороге технической рецессии — когда спад фиксируется два квартала подряд.

Ранее экономист замгендиректора «Эксперт РА» Николай Иванов оценил шансы Британии и США столкнуться с долговым кризисом.

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