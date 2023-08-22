Экономист Иванов оценил шансы Британии и США столкнуться с долговым кризисом
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«Хуже всего положение в Великобритании, где около 40% суверенного долга размещено под плавающие ставки. Большинство ипотечных кредитов в стране тоже «плавающие». При этом в Британии кризис начался ещё прошлой осенью», — сказал он РИА Новости.
По мнению аналитика, в случае, если долговую нагрузку не «стравят» в соотношении с высокой инфляцией за несколько лет, США также окажутся в зоне риска.
Ранее Центробанк Италии заявил, что размер государственного долга страны в июне увеличился почти на €28 млрд и достиг исторического максимума.
В июне сообщалось, что госдолг США впервые в истории превысил отметку $32 трлн.