Экономист Иванов оценил шансы Британии и США столкнуться с долговым кризисом

США и Великобритания находятся в зоне риска начала долгового кризиса, заявил замгендиректора «Эксперт РА» Николай Иванов.

«Хуже всего положение в Великобритании, где около 40% суверенного долга размещено под плавающие ставки. Большинство ипотечных кредитов в стране тоже «плавающие». При этом в Британии кризис начался ещё прошлой осенью», — сказал он РИА Новости.

По мнению аналитика, в случае, если долговую нагрузку не «стравят» в соотношении с высокой инфляцией за несколько лет, США также окажутся в зоне риска.

Ранее Центробанк Италии заявил, что размер государственного долга страны в июне увеличился почти на €28 млрд и достиг исторического максимума.

В июне сообщалось, что госдолг США впервые в истории превысил отметку $32 трлн.