Узнать больше

Экономист Иванов оценил шансы Британии и США столкнуться с долговым кризисом

Короткая ссылка
США и Великобритания находятся в зоне риска начала долгового кризиса, заявил замгендиректора «Эксперт РА» Николай Иванов.
Экономист Иванов оценил шансы Британии и США столкнуться с долговым кризисом
  • Gettyimages.ru

«Хуже всего положение в Великобритании, где около 40% суверенного долга размещено под плавающие ставки. Большинство ипотечных кредитов в стране тоже «плавающие». При этом в Британии кризис начался ещё прошлой осенью», — сказал он РИА Новости.

По мнению аналитика, в случае, если долговую нагрузку не «стравят» в соотношении с высокой инфляцией за несколько лет, США также окажутся в зоне риска.

Ранее Центробанк Италии заявил, что размер государственного долга страны в июне увеличился почти на €28 млрд и достиг исторического максимума.

В июне сообщалось, что госдолг США впервые в истории превысил отметку $32 трлн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить