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Госдолг США впервые в истории превысил отметку в $32 триллиона

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Объём госдолга США впервые в истории превысил отметку в $32 трлн.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на американский Минфин.

«Суммарный непогашенный государственный долг —  $32 трлн 39 млрд 244 млн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предыдущий уровень госдолга США оценивался в $31,95 трлн.

Ранее президент США Джо Байден утвердил повышение потолка госдолга Соединённых Штатов.

Министр финансов России Антон Силуанов, в свою очередь заявил, что Соединённые Штаты вряд ли допустят дефолт, поскольку сами печатают деньги.

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