Силуанов: США вряд ли допустят дефолт, поскольку сами печатают деньги
- РИА Новости
Его слова приводит ТАСС.
Также глава Минфина добавил, что ситуация с госдолгом в США произошла в результате непродуманной экономической политики.
3 июня американский президент Джо Байден подписал закон о повышении потолка государственного долга США.
В конце мая Байден заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса республиканцем Кевином Маккарти, которое позволит избежать дефолта в стране.