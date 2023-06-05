Силуанов: США вряд ли допустят дефолт, поскольку сами печатают деньги

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что Соединённые Штаты вряд ли допустят дефолт, поскольку сами печатают деньги.

Его слова приводит ТАСС.

Также глава Минфина добавил, что ситуация с госдолгом в США произошла в результате непродуманной экономической политики.

3 июня американский президент Джо Байден подписал закон о повышении потолка государственного долга США.

В конце мая Байден заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса республиканцем Кевином Маккарти, которое позволит избежать дефолта в стране.