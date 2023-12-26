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Орешкин: Россия уже стала крупнейшей экономикой Европы и дышит в спину Японии

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Россия уже стала крупнейшей экономикой Европы и дышит в спину Японии в гонке за четвёртое место, рассказал в интервью «Эксперту» помощник президента Максим Орешкин.

Так называемые экономики Глобального Севера — США, Япония и ЕС «потихонечку теряют свою роль, свою значимость», отметил экономист.

«Ведущей экономикой стал Китай, крупнейшей экономикой Европы стала Россия, которая уже дышит в спину Японии в гонке за четвёртое место. И очень серьёзно в рейтинге поднялись азиатские экономики», — сообщил Орешкин.

Он напомнил, что Индия заняла третье место, а Индонезия поднялась на седьмое и в ближайшее время начнёт «штурмовать позицию Германии», которая занимает шестое место. Слова помощника президента приводит РИА Новости.

В сентябре Максим Орешкин заявил, что российская экономика переориентировалась с больной части глобальной экономической системы на здоровую.

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