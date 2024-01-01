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Кнайсль: Россия обошла экономику ФРГ спустя два месяца после прогноза Путина

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Бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль сообщила, что ситуация в мировой экономике существенно изменилась в пользу России.

Как она напомнила в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену, на Петербургском экономическом форуме российский лидер Владимир Путин отметил, что Россия находится среди десяти крупнейших экономических держав и занимает шестое место, но при этом может обогнать ФРГ.

Кнайсль заявила, что спустя всего два месяца произошло именно то, о чем говорил российский президент.

«Это событие в экономической политике», — сказала она.

Ранее издание Times сообщало, что ФРГ может утратить статус третьей экономики мира к 2026 году в результате замедления роста на фоне антироссийских санкций и зависимости от энергоносителей России.

9 декабря канцлер Германии Олаф Шольц возложил на Россию ответственность за остановку поставок газа в Европу и, как следствие, повышение цен на энергоносители в европейских странах.

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