Шольц возложил на Россию ответственность за прекращение поставок газа в Европу

Канцлер Германии Олаф Шольц возложил на Россию ответственность за остановку поставок газа в Европу и, как следствие, повышение цен на энергоносители в европейских странах.

Об этом он сказал в ходе выступления на партийном съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

«Россия — да, Россия прекратила энергоснабжение Европы... Это президент России прекратил поставки газа по исправному газопроводу!» — цитирует его РИА Новости.

Шольц добавил, что после прекращения поставок газа из России ФРГ лишилась половины получаемого газа. Что касается остальных европейских стран, то они лишились около 120 млрд куб. м газа.

Он подчеркнул, что это повлияло на цены на электроэнергию.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что многолетнее сотрудничество России и Германии было подорвано в том числе диверсией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Путин также отметил, что подрыв на газопроводе «Северный поток» является актом государственного терроризма.