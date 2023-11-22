Путин назвал диверсию на «Северных потоках» актом государственного терроризма

Российский лидер Владимир Путин заявил, что подрыв на газопроводе «Северный поток» является актом государственного терроризма.

Во время своего выступления в рамках саммита G20 он отметил, что неправомерные ограничительные меры в сфере торговли продолжают оказывать негативный эффект.

По его словам, такие меры предпринимаются, чтобы устранить конкурентов для получения преимущества.

«Имею в виду, в частности, не только разрушение транспортно-логистических цепочек, каналов международных расчётов, но и акты государственного терроризма», — сказал Путин.

В качестве примера он привёл подрыв «Северного потока».

Ранее российский посол в Германии Сергей Нечаев заявил, что Москва не получает ответов от Берлина по вопросам, которые касаются диверсий на «Северных потоках».

Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Запад не хотел, чтобы организация призвала наказать взорвавших «Северный поток».