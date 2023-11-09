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Небензя: Запад не хотел, чтобы ООН призвала наказать взорвавших «Северный поток»

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Ряд стран Запада не захотел, чтобы в проект заявления председателя Совбеза ООН вошёл призыв привлечь виновных к ответу за инцидент на «Северном потоке», заявил постпред России при организации Василий Небензя.
Небензя: Запад не хотел, чтобы ООН призвала наказать взорвавших «Северный поток»
  • © AP Photo / John Minchillo

Небензя рассказал, что в ходе заседания 26 сентября российская сторона объявила, что намерена предложить заявление председателя Совбеза «о необходимости привлечь к ответу организаторов и исполнителей» взрыва.

«Так или иначе, не все члены СБ ООН разделили эту позицию», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что такой инцидент, как взрыв на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», исторически мог стать поводом к началу войны.

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