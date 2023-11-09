Небензя: Запад не хотел, чтобы ООН призвала наказать взорвавших «Северный поток»

Ряд стран Запада не захотел, чтобы в проект заявления председателя Совбеза ООН вошёл призыв привлечь виновных к ответу за инцидент на «Северном потоке», заявил постпред России при организации Василий Небензя.

Небензя рассказал, что в ходе заседания 26 сентября российская сторона объявила, что намерена предложить заявление председателя Совбеза «о необходимости привлечь к ответу организаторов и исполнителей» взрыва.

«Так или иначе, не все члены СБ ООН разделили эту позицию», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что такой инцидент, как взрыв на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», исторически мог стать поводом к началу войны.