Небензя: Запад не хотел, чтобы ООН призвала наказать взорвавших «Северный поток»
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Небензя рассказал, что в ходе заседания 26 сентября российская сторона объявила, что намерена предложить заявление председателя Совбеза «о необходимости привлечь к ответу организаторов и исполнителей» взрыва.
«Так или иначе, не все члены СБ ООН разделили эту позицию», — цитирует его РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что такой инцидент, как взрыв на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», исторически мог стать поводом к началу войны.