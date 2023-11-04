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Песков: взрыв на «Северных потоках» исторически мог стать поводом к войне

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что такой инцидент, как взрыв на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», исторически мог стать поводом к началу войны.
Песков: взрыв на «Северных потоках» исторически мог стать поводом к войне
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в ходе просветительского марафона общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

«Мы с вами не видим никакого скандала там, хотя это такие действия (взрыв газопровода. — RT), исторически это было бы casus belli, то есть повод для войны», — отметил пресс-секретарь. 

Песков объяснил, что «Северные потоки» являются объектами критической инфраструктуры, взрыв на которых недопустим.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что все документы, созданные при планировании диверсии США на «Северных потоках» в Балтийском море, вероятно, были физически уничтожены сразу после успеха операции.

В расследовании журналиста утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

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