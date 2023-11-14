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Посол Нечаев: Россия не получает ответов от ФРГ по «Северным потокам»

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Москва не получает ответов от Берлина по вопросам, которые касаются диверсий на «Северных потоках», заявил российский посол в Германии Сергей Нечаев.
Посол Нечаев: Россия не получает ответов от ФРГ по «Северным потокам»
  • globallookpress.com
  • © The Swedish Coast Guard/XinHua

По его словам, немецкие правоохранительные органы по-прежнему не информируют российскую сторону о проведении расследования диверсий на российском газопроводе, передаёт ТАСС.

«Что касается вопросов, в частности, о ходе и результатах расследования германскими правоохранительными органами диверсий на «Северных потоках», то на них мы ответов по-прежнему не получаем», — сказал посол.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны не хотели, чтобы организация призвала наказать взорвавших «Северный поток».

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