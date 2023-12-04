Путин: сотрудничество с ФРГ подорвано в том числе диверсией на «Северном потоке»

Российский президент Владимир Путин заявил, что многолетнее сотрудничество России и Германии было подорвано в том числе диверсией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Об этом глава государства сказал в ходе церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России.

Как отметил Путин, на протяжении полувека России и Германии удавалось развивать прагматичное сотрудничество, в том числе в энергетической сфере.

Российский лидер добавил, что Россия на протяжении десятилетий надёжно снабжала ФРГ по доступным, приемлемым ценам газом и нефтью.

«И это сотрудничество в буквальном смысле слова было подорвано в том числе диверсией на «Северных потоках», — констатировал он.

Ранее Путин заявил, что подрыв на газопроводе «Северный поток» является актом государственного терроризма.