Путин: сотрудничество с ФРГ подорвано в том числе диверсией на «Северном потоке»
- РИА Новости
Об этом глава государства сказал в ходе церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России.
Как отметил Путин, на протяжении полувека России и Германии удавалось развивать прагматичное сотрудничество, в том числе в энергетической сфере.
Российский лидер добавил, что Россия на протяжении десятилетий надёжно снабжала ФРГ по доступным, приемлемым ценам газом и нефтью.
«И это сотрудничество в буквальном смысле слова было подорвано в том числе диверсией на «Северных потоках», — констатировал он.
Ранее Путин заявил, что подрыв на газопроводе «Северный поток» является актом государственного терроризма.