Заём вместо «подарка»: Трамп сообщил о дискуссии в конгрессе по поводу кредита Украине

Республиканская партия рассматривает возможность возобновления помощи Украине, но в качестве кредита, а не в форме «подарка», заявил экс-президент США Дональд Трамп. По его словам, Соединённые Штаты продолжают раздавать безвозмездную помощь «на миллиарды и миллиарды долларов». Он подчеркнул, что Европа должна сделать шаг вперёд и сравнять объёмы военной поддержки Киева с американскими. В свою очередь, член американского конгресса Марджори Тейлор Грин сообщила, что законопроект, включающий транши для Киева, могут представить в нижней палате на следующей неделе. Эксперты, в свою очередь, называют разговоры о возможном кредитовании Украины «чистым популизмом», поскольку опытные представители американского истеблишмента осознают, что киевский режим неплатёжеспособен.

Республиканская партия изучает возможность возобновления помощи Украине, но лишь в качестве кредита, а не на безвозмездной основе, заявил экс-президент США Дональд Трамп.

«Мы рассматриваем этот вопрос прямо сейчас… и мы думаем предоставить (помощь. — RT) в форме кредита, а не просто подарка», — сказал Трамп во время совместного выступления со спикером палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном в поместье Мар-а-Лаго.

Трамп также напомнил, что Соединённые Штаты по-прежнему предоставляют колоссальную безвозмездную помощь Украине.

«Мы продолжаем раздавать подарки на миллиарды и миллиарды долларов, и мы к этому присмотримся. Но гораздо важнее для меня, чтобы Европа активизировалась и дала деньги. Они должны сравняться (с нами в вопросе выделения средств. — RT). Если они не сравняются, я сильно расстроюсь, ведь это затрагивает их гораздо сильнее, чем нас», — сказал бывший глава Белого дома.

Как напоминает американское издание The Hill, он уже несколько месяцев выражал скептицизм по поводу необходимости предоставления американской помощи Украине в текущем конфликте, утверждая, что это не является жизненно важным интересом для Америки и что основную помощь должна оказывать Европа.

«Его взгляды оказывают сильное влияние на его союзников в конгрессе, что затрудняет принятие решения о выделении помощи Украине в палате представителей, находящейся под контролем республиканцев. Позиция бывшего президента создала политическое «минное поле» для Джонсона, который пытается помочь силам Киева, находящимся в трудной ситуации», — отмечают журналисты издания.

В то же время демократы в обеих палатах заявляли, что готовы поддержать выделение помощи Украине в форме кредита, если это поможет выйти «из тупиковой ситуации, пусть такой вариант и не является для них приоритетным», констатирует The Hill.

При этом «мало кто верит», что Украина сможет когда-нибудь выплатить эти кредиты, писало ранее издание.

«Однако такая схема кредитования может послужить политическим прикрытием для осмотрительных республиканцев, которые могли бы предложить эту идею своим избирателям в качестве стратегии ослабления финансового бремени для американских налогоплательщиков», — говорится в материале The Hill.

Ранее член американского конгресса Марджори Тейлор Грин выступила против предоставления помощи Украине в форме кредита. По её словам, совершенно нелепо «даже пытаться убедить» американцев, что киевский режим «когда-либо вернёт эти деньги». Грин проинформировала, что Джонсон намерен предоставить Киеву новый пакет помощи на сумму $60 млрд в виде займа.

Впоследствии, 13 апреля, Грин заявила, что проект помощи Киеву в нижней палате могут представить на следующей неделе. По её словам, вероятнее всего, он свяжет помощь Израиля с $60 млрд. Как отметила Грин, такой шаг будет продиктован стремлением спикера «оказать давление» на членов конгресса, чтобы они поддержали Израиль одновременно с финансированием Украины.

Заседание палаты представителей конгресса США

AFP

© Tasos Katopodis

«Все возможные варианты»

Напомним, 13 марта Джонсон заявил журналистам, что республиканцы в нижней палате «прорабатывают все возможные варианты», чтобы одобрить поддержку Украине. По данным телеканала CNN, речь, в частности, идёт о варианте плана поддержки Киева в виде займов или ленд-лиза.

Позднее, на прошлой неделе, в Киеве объявили о готовности получать военную помощь от США в кредит. По словам Владимира Зеленского, больше «нет никакого выбора» и украинская сторона согласится на любой вариант.

После этого, 10 апреля, глава Белого дома Джо Байден сообщил на пресс-конференции, что решение конгресса США в вопросе продолжения выделения финансирования для Киева определит исход конфликта на Украине.

В свою очередь, министр Сухопутных войск США Кристин Вормут на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей заявила, что задержка помощи Украине ставит под угрозу положение ВСУ на фронте.

Американская военная помощь для Киева

Legion-Media

«В настоящий момент Украина реально начинает испытывать сложности в том, что касается возможности... стрелять в ответ. Так что я весьма обеспокоена. Мы видели, что Украина потеряла некоторые территории пару месяцев назад. И я думаю, сейчас существует реальный риск того, что русские могут совершить где-то прорыв на линии», — отметила она.

«Законодатель мод»

Эксперты, со своей стороны, склонны трактовать заявления Трампа о возможном предоставлении помощи Украине как посыл к тому, что американский налогоплательщик не должен платить за проблемы Киева.

«Это исключительно национально ориентированный подход, потому что, если США оказывают помощь какой-то стране, потом она должна будет за это заплатить вдвойне», — пояснил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов в беседе с RT.

В свою очередь, политолог-американист Малек Дудаков напомнил, что Трамп, рассуждающий о помощи для Украины в кредит, имеет очевидное влияние на республиканцев.

«Он является «законодателем мод» внутри Республиканской партии. Однако правое крыло этой политсилы выступает против поддержки Киева даже в долг. А если ещё в один пакет будут объединены помощь Украине и транши для Израиля, это может вызвать недовольство уже у многих демократов, которые не хотят на текущий момент подставлять плечо Тель-Авиву, обвиняя Израиль в геноциде палестинцев в секторе Газа», — отметил Дудаков в комментарии RT.

Однако, по словам кандидата политических наук, доцента Академии труда и социальных отношений Павла Фельдмана, за исключением довольно узкой группы правых консерваторов во главе с Грин, практически все остальные конгрессмены-республиканцы так или иначе считают необходимым выделить помощь киевскому режиму.

«Они понимают, что положение Украины на поле боя близко к критическому. Ещё несколько недель снарядного голода — и республика окажется на грани выживания. Однако Трамп и его сторонники в конгрессе не хотят, чтобы деньги американских налогоплательщиков выделялись бесконтрольно, оседая в карманах украинских коррупционеров. В преддверии президентских выборов электорат требует отказаться от разбазаривания государственной казны на содержание зарубежных союзников-иждивенцев», — заметил Фельдман в беседе с RT.

По его мнению, рассуждая о возможном кредитовании Украины, высокопоставленные представители Республиканской партии выражают позицию своих избирателей, однако опытные политики прекрасно осознают, что режим Зеленского неплатёжеспособен.

«Следовательно, все разговоры о кредитах для Киева, по сути, являются чистым популизмом. Скорее всего, палата представителей ещё некоторое время будет дискутировать в поисках подходящей формулы поддержки Украины, а ВСУ в это время продолжат терять один населённый пункт за другим. Генеральная линия США сейчас такова: пусть проблемы европейской безопасности решает Брюссель», — сказал Фельдман.

При этом, как допустил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, помощь Украине может быть одобрена, но не в размере порядка $60 млрд, как запрашивал Белый дом, «а в гораздо более сокращённых объёмах».

«Помощь в $60 млрд в виде займа выглядит нереальной, учитывая несостоятельность Киева как плательщика по долгам. Кроме того, форма кредита потребует отдельной проработки на уровне законопроекта, на что уйдёт дополнительное время», — пояснил Васильев в комментарии RT.

Белый дом

РИА Новости

Малек Дудаков также считает маловероятным скорое вынесение на рассмотрение в нижней палате конгресса законопроекта о помощи Украине.

«Дело в том, что почти никакого времени для выставления на голосование этого транша не выделено. Поэтому я вполне допускаю, что и на следующей неделе это могут не успеть сделать. А тогда эта история переносится на май, потому что конгресс уходит в отпуск в конце следующей недели», — пояснил Дудаков.