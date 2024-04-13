Конгрессвумен Грин: проект помощи Киеву могут представить на следующей неделе

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон, вероятнее всего, на следующей неделе представит законопроект о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности, включая помощь Украине.

Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, передаёт РИА Новости.

По её словам, Джонсон мог представить отдельный пакет помощи Израилю на этой неделе, однако, вероятнее всего, он свяжет помощь Израиля с $60 млрд Киеву на следующей неделе.

Как отметила Грин, такой шаг будет продиктован стремлением Джонсона «оказать давление» на членов конгресса, чтобы они поддержали Израиль одновременно с финансированием Украины.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия рассматривает возможность возобновления помощи Украине, но лишь в качестве кредита.

Также в Госдепе анонсировали форум с властями Украины о восстановлении экономики.