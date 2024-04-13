Трамп: республиканцы рассматривают возобновление помощи Киеву только в виде кредита
Об этом пишет ТАСС.
«...мы думаем о том, чтобы сделать его (законопроект. — RT) в форме кредита, а не просто подарка. Мы продолжаем раздавать подарки в миллиарды и миллиарды долларов», — отметил Трамп.
При этом он подчеркнул, что Европа должна сравнять объёмы военной помощи Украине с США.
Ранее в CNN заявили, что Трамп при победе может сразу начать добиваться переговоров России и Украины.
Также Трамп заявил, что сможет завершить украинский конфликт.