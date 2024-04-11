CNN: Трамп при победе может сразу начать добиваться переговоров России и Украины

Бывший президент США Дональд Трамп в случае своей победы на выборах президента США в 2024 году может сразу начать добиваться переговоров России и Украины.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Если Трамп победит в ноябре, он, скорее всего, обратится к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому на следующий день после своего избрания или на следующий день после инаугурации, чтобы начать координировать переговоры», — сказал человек, знакомый с мнением Трампа по этому вопросу.

Он высказал мнение, что Трамп, скорее всего, будет использовать военную помощь США Украине как рычаг, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров.