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CNN: Трамп при победе может сразу начать добиваться переговоров России и Украины

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Бывший президент США Дональд Трамп в случае своей победы на выборах президента США в 2024 году может сразу начать добиваться переговоров России и Украины.
CNN: Трамп при победе может сразу начать добиваться переговоров России и Украины
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Если Трамп победит в ноябре, он, скорее всего, обратится к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому на следующий день после своего избрания или на следующий день после инаугурации, чтобы начать координировать переговоры», — сказал человек, знакомый с мнением Трампа по этому вопросу.

Он высказал мнение, что Трамп, скорее всего, будет использовать военную помощь США Украине как рычаг, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров.

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