WP: Трамп заявил, что сможет завершить украинский конфликт
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Об этом говорится в материале The Washington Post со ссылкой на источники.
Трамп считает, что сможет завершить конфликт, оказав давление на украинские власти, чтобы они отдали часть территории.
«Предложение Трампа заключается в том, чтобы заставить Украину уступить России Крым и приграничный Донбасс», — добавил автор статьи.
Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что Запад делает всё, чтобы конфликт на Украине длился вечно.