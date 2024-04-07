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WP: Трамп заявил, что сможет завершить украинский конфликт

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Бывший президент США Дональд Трамп приватно заявлял, что способен положить конец украинскому конфликту.
WP: Трамп заявил, что сможет завершить украинский конфликт
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в материале The Washington Post со ссылкой на источники.

Трамп считает, что сможет завершить конфликт, оказав давление на украинские власти, чтобы они отдали часть территории.

«Предложение Трампа заключается в том, чтобы заставить Украину уступить России Крым и приграничный Донбасс»,  — добавил автор статьи.

Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что Запад делает всё, чтобы конфликт на Украине длился вечно.

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