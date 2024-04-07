WP: Трамп заявил, что сможет завершить украинский конфликт

Бывший президент США Дональд Трамп приватно заявлял, что способен положить конец украинскому конфликту.

Об этом говорится в материале The Washington Post со ссылкой на источники.

Трамп считает, что сможет завершить конфликт, оказав давление на украинские власти, чтобы они отдали часть территории.

«Предложение Трампа заключается в том, чтобы заставить Украину уступить России Крым и приграничный Донбасс», — добавил автор статьи.

Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что Запад делает всё, чтобы конфликт на Украине длился вечно.