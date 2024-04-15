«Срочная необходимость»: почему Байден настаивает на выделении помощи Израилю и Украине в одном пакете

Президент США Джо Байден указал лидерам конгресса на срочную необходимость принятия законопроекта, который включает дополнительную помощь Израилю и Украине. Спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон, со своей стороны, сообщил, что Республиканская партия понимает важность поддержки Израиля и в нижней палате уже обсуждаются детали соответствующего пакета. По мнению экспертов, республиканцы в конгрессе постараются на этой неделе оперативно согласовать выделение помощи Тель-Авиву. Однако такой законопроект встретит противодействие демократов, которые хотят в том же пакете протащить помощь Украине, считают аналитики.

Президент США Джо Байден указал лидерам конгресса на «срочную необходимость» принятия законопроекта, включающего дополнительную помощь Израилю и Украине, после атаки Ирана по израильской территории и настоятельно попросил, чтобы палата представителей «как можно скорее» его приняла.

«Президент обсудил срочную необходимость скорейшего принятия палатой представителей законопроекта о дополнительных ассигнованиях в сфере национальной безопасности», — приводит CNN заявление Белого дома.

Речь идёт о поддержанном ранее сенатом документе, который предусматривает выделение $60,1 млрд на нужды Киева и $14,1 млрд — на поддержку Тель-Авива.

Байден провёл переговоры по вопросу предоставления финансовой помощи с лидером демократического большинства в сенате Чаком Шумером, лидером республиканского меньшинства в верхней палате Митчем Макконнеллом, спикером палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном и лидером демократического меньшинства в нижней палате Хакимом Джеффрисом.

Джонсон, со своей стороны, сообщил, что даст ход голосованию по вопросу предоставления дополнительной помощи Израилю, но не стал вдаваться в подробности касательно своих планов: будет эта поддержка частью общего пакета, предполагающего выделение средств и для Украины, или нет.

«Республиканцы в палате представителей и Республиканская партия понимают необходимость поддержки Израиля. На этой неделе мы предпримем ещё одну попытку, в настоящее время детали данного пакета прорабатываются. Мы рассматриваем варианты и обсуждаем вопросы, связанные с законопроектом о дополнительном финансировании», — рассказал Джонсон телеканалу Fox News.

Как пишет CNN, лидеры конгресса от обеих партий стремительно осудили ответные удары Ирана, нанесённые по Израилю, «но до сих пор расходятся во мнениях» относительно утверждения пакета дополнительной финансовой помощи Тель-Авиву после атак.

«Однако убеждённые консерваторы предостерегают Джонсона от включения финансовой помощи Украине в любой из пакетов помощи Израилю. Это показывает, под каким давлением с обеих сторон находится спикер (палаты представителей США. — RT), когда он взвешивает важные решения касательно дальнейшего курса после атаки Ирана на Израиль», — отмечают журналисты телеканала.

Так, член палаты представителей от Республиканской партии Уоррен Дэвидсон считает, что в конгрессе «должна быть ясность» относительно вопроса предоставления помощи Тель-Авиву и Киеву.

«Никакие действия Ирана или Израиля не могут служить обоснованием для голосования по сводному законопроекту по Украине, которого добивается сенат», — отметил он.

Между тем председатель комитета по разведке палаты представителей США республиканец Майк Тёрнер сказал в эфире телеканала NBC, что, по его ожиданиям, палата представителей одобрит обширный пакет помощи на этой неделе.

Заседание нижней палаты конгресса США

AFP

«Думаю, поддержка будет безоговорочной — это касается и украинского, и израильского, и азиатского пакетов (помощи. — RT) — не только ввиду эскалации Ираном конфликта на Ближнем Востоке, но и потому, что речь идёт о союзниках, которым наша поддержка необходима и которые её заслуживают», — заявил Тёрнер.

Ранее Макконнелл призвал законодателей в палате представителей одобрить законопроект, включающий дополнительную помощь Израилю и Украине на фоне атаки Ирана.

Реакция Вашингтона

Напомним, президент США Джо Байден осудил «беспрецедентную воздушную атаку» Ирана и «его посредников», действующих, по словам главы Белого дома, из Йемена, Сирии и Ирака, на военные объекты в Израиле. Как уточняли иранские власти, целями были информцентр на сирийско-израильской границе и авиабаза Неватим. По данным СМИ, всего в сторону территории Израиля было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля — земля». После этой атаки, которую Иран назвал операцией в рамках права на самооборону и в ответ на нападение Израиля на иранские объекты в регионе, Байден анонсировал встречу со своими коллегами — лидерами стран «Большой семёрки». По его словам, эти переговоры нужны, чтобы «скоординировать единый дипломатический ответ на наглое нападение Ирана».

«Моя команда будет взаимодействовать со своими коллегами со всего региона. И мы будем поддерживать тесный контакт с лидерами Израиля», — сказал Байден.

Позднее в своём заявлении лидеры G7 также осудили атаку Ирана на израильские территории, указав «на полную солидарность с Израилем и на его поддержку», сообщает The Hill. Как отмечается в заявлении, страны «Большой семёрки» требуют, чтобы «Иран и его ставленники прекратили свои атаки», и готовы принять меры «прямо сейчас, а также в ответ на дальнейшие дестабилизирующие инициативы».

Атаки Ирана по территории Израиля

AFP

По данным The Wall Street Journal, Израиль может «в скором времени ответить» на атаку Ирана — возможно, уже в понедельник. Этого ожидают США и западные чиновники, отмечает издание со ссылкой на источники среди официальных лиц Запада. Однако, как считает WSJ, жёсткий удар по Ирану может привести к гораздо более разрушительным ответным действиям.

Вынужденная мера

Как отметил политолог-американист Малек Дудаков, на фоне обострения ситуации в отношениях Израиля и Ирана республиканцы в конгрессе постараются на этой неделе оперативно согласовать выделение помощи Тель-Авиву.

«В нижней палате представители Республиканской партии уже пробовали одобрить поддержку Израиля отдельно от украинского кейса, но демократы в сенате завернули этот документ, да и сам Байден отказался бы его подписать. Сейчас со стороны нижней палаты будет попытка номер два. Со своей стороны администрация Байдена пытается присовокупить к помощи Израилю и транши Украине, хотя многие республиканцы против этого», — рассказал Дудаков в беседе с RT.

По его мнению, несмотря на противодействие ряда демократов и заявления Белого дома, помощь Израилю, учитывая экстренность ситуации, может быть согласована конгрессом на этой неделе.

«Законодатели могут успеть провести этот документ до того, как конгресс уйдёт на каникулы. Что же касается траншей для Украины, то с ними будет намного сложнее, поскольку всё больше республиканцев выступают за сокращение роли США в обеспечении киевского режима оружием и финансами. Поэтому история с пакетом для Киева, скорее всего, будет перенесена на май», — сказал Дудаков.

В свою очередь, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман считает, что атака Ирана по территории Израиля «вынудит американских парламентариев» ускорить процесс выделения помощи Тель-Авиву.

«Однако Украине не стоит обольщаться. В палате представителей существует консенсус относительно поддержки Тель-Авива, а вот тема предоставления денег и вооружений Киеву буквально раскалывает Республиканскую партию на части. Стремление американских парламентариев как можно скорее оказать поддержку Израилю может сыграть с Украиной злую шутку. В конгрессе уже обсуждается предложение разделить объёмный законопроект о военной помощи иностранным государствам на отдельные пакеты. Это даст США возможность выстроить определённую иерархию своих союзников по степени их приоритетности для Вашингтона, и Украина в этом списке будет не на первом месте», — заметил Фельдман в беседе с RT.

Со своей стороны, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова отметила, что республиканцы могут подготовить в нижней палате ещё один — отдельный — законопроект по помощи Израилю и одновременно противостоять попыткам вписать Украину в этот документ, на чём настаивает администрация Байдена.

«Республиканцы не будут голосовать за объединённый пакет, несмотря на то что Белый дом, очевидно, хочет протащить помощь Украине в одном пакете с поддержкой Израилю. Однако чем острее конфликт между Ираном и Израилем, тем больше законодателей выступают за приоритетность помощи для Тель-Авива», — рассказала Федосова в комментарии RT.

Белый дом

AP

© Andrew Harnik

Однако, если в нижней палате будет выдвинут новый законопроект исключительно о помощи Израилю, он может столкнуться с серьёзным противодействием демократов, отметил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с RT.

«Они наверняка будут выдвигать условия — например, чтобы Белый дом повлиял на Тель-Авив и принудил его добиваться перемирия или хотя бы временного режима прекращения огня в секторе Газа. И это может значительно затянуть процесс утверждения израильского пакета в конгрессе», — заключил эксперт.