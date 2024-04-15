«Опасная эскалация»: как в Москве отреагировали на обострение конфликта между Ираном и Израилем

В МИД России выразили озабоченность опасной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, где обострился конфликт Ирана и Израиля. В ведомстве призвали все вовлечённые стороны к сдержанности и решению имеющихся проблем политико-дипломатическими средствами. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский не исключил, что конфликт может привести к новому острейшему ближневосточному кризису. В ночь на 14 апреля по Израилю был нанесён удар множеством ракет и беспилотников со стороны Ирана. В Тегеране заявили, что операция «Правдивое обещание» проводилась в рамках права на самооборону в ответ на нападения Израиля на иранские объекты в регионе. По мнению экспертов, Вашингтон, который во многом и спровоцировал хаос в регионе, уже не справляется со взятой на себя ролью.

В МИД России выразили озабоченность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, где обострился конфликт Ирана и Израиля.

«Выражаем крайнюю озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией в регионе. Неоднократно предупреждали, что неурегулированность многочисленных кризисов на Ближнем Востоке, в первую очередь, в зоне палестино-израильского конфликта, которые зачастую подогреваются безответственными провокационными действиями, будет приводить к росту напряжённости. Призываем все вовлечённые стороны к сдержанности. Рассчитываем, что региональные государства будут решать имеющиеся проблемы политико-дипломатическими средствами. Считаем важным, чтобы конструктивно настроенные международные игроки этому способствовали», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как напомнили в МИД РФ, в ночь на 14 апреля по территории Израиля было запущено «большое количество ракет и беспилотников». Ссылаясь на заявление Тегерана, в ведомстве обратили внимание, что атака Ирана по израильской территории была предпринята в рамках права на самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН «в ответ на нападения на иранские объекты в регионе», включая удар по зданию консульского отдела иранского посольства в Дамаске 1 апреля, который Москва «решительно осудила».

«К сожалению, из-за позиции западных членов СБ (Совета Безопасности. — RT) ООН не смог адекватно прореагировать на удар по иранской консульской миссии», — отметили в министерстве.

Со своей стороны, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что усугубившийся конфликт между Израилем и Ираном может привести к новому острейшему ближневосточному кризису.

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«Одновременно в СБ распространено два письма — израильское про «нарушение Ираном Устава ООН» (там, как и можно было ожидать, про удар по консотделу Посольства Ирана в Дамаске ни слова) и иранское с информацией о совершённом ударе возмездия в рамках права на самооборону по Статье 51 Устава ООН. В последнем предупреждается, что если Израиль ответит, Иран ответит более мощным и решительным образом. В общем, теперь мы потенциально имеем новый острейший ближневосточный кризис. Всё зависит от следующих шагов вовлечённых сторон или их отсутствия», — подчеркнул Полянский в своём Telegram.

Между тем постпредство Ирана при всемирной организации заявило, что Тегеран предпринял ответный шаг на удар Израиля по иранским дипломатическим объектам в Сирии в соответствии с положением Устава ООН о самообороне. Однако постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан считает, что атака Ирана нарушает Устав всемирной организации.

США, НАТО и ряд их западных союзников раскритиковали действия Тегерана. В частности, как заявил глава Белого дома Джо Байден, он «самым решительным образом» осуждает «беспрецедентную воздушную атаку» Ирана и «его посредников, действующих из Йемена, Сирии и Ирака», на военные объекты в Израиле.

«Я проведу встречу со своими коллегами — лидерами стран «Большой семёрки», чтобы скоординировать единый дипломатический ответ на наглое нападение Ирана. Моя команда будет взаимодействовать со своими коллегами со всего региона. И мы будем поддерживать тесный контакт с лидерами Израиля. И хотя сегодня наши силы или объекты не подверглись атаке, мы по-прежнему будем сохранять бдительность в отношении любых угроз и без колебаний примем все необходимые меры для защиты наших граждан», — сказал Байден.

Биньямин Нетаньяху и Джо Байден

AP

© Susan Walsh

В Москве, в свою очередь, считают, что Вашингтон пытается балансировать в ситуации обострившегося конфликта между Ираном и Израилем, поскольку вооружённое противостояние этих двух стран создаёт ещё большую неопределённость.

«Америка не хочет на Ближнем Востоке большой войны. И пытается держать баланс и проявлять сдержанность. Убийства в Газе ухудшают перспективы Байдена на выборах, война между Израилем и Ираном вносит дополнительную неопределённость», — пояснил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице в Telegram.

В то же время ответственность за ирано-израильскую эскалацию лежит на Соединённых Штатах и их союзниках, считают в Госдуме РФ.

«Ответственность за конфликт, кризис на Ближнем Востоке целиком и полностью лежит на провокациях Запада, лично на президенте США Джо Байдене. Лидер кровавого мира своим беспечным толкованием сложной обстановки готов развязать новую войну», — написал член комитета ГД по безопасности Султан Хамзаев в своём Telegram.

«Правдивое обещание»

Напомним, вечером 13 апреля пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран запустил беспилотники со своей территории в сторону еврейского государства. ЦАХАЛ объявил о повышенной готовности, а позднее о фиксировании запуска ракет со стороны Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских вооружённых сил) подтвердил массированную атаку на Израиль посредством БПЛА и ракет.

Впоследствии в Тегеране пояснили, что целями атак по Израилю в рамках операции под названием «Правдивое обещание» были информцентр на сирийско-израильской границе и авиабаза «Неватим». Как пояснил глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери агентству Tasnim, операция против Израиля завершена и продолжать её не планируется, поскольку все поставленные цели были достигнуты. Однако Багер предупредил, что если израильская сторона предпримет «какое-либо действие против исламской республики» — будь то на иранской территории или на объектах, принадлежащих Ирану «в Сирии или где-либо ещё», следующая операция Тегерана «будет намного масштабнее этой».

Атаки иранских ракет по Израилю

AP

© Tomer Neuberg

По данным СМИ, в ходе операции Ирана против Израиля было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля—земля». Как отмечается, большую часть снарядов израильская сторона сбила за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие американские и британские военные.

Поводы для эскалации

Как указывают эксперты, к обострению конфликта между Ираном и Израилем привёл не только удар Тель-Авива по иранским дипломатическим объектам в Сирии, но и другие агрессивные действия с его стороны.

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«Хотя атака по зданию консульского отдела иранского посольства в Дамаске — это, конечно, важный фактор, но и израильские удары по проиранским группировкам и членам КСИР происходят постоянно вот уже несколько лет. К этому обострению привела и длительная — крупнейшая за десятилетия — израильская военная операция в секторе Газа, которую в Иране власть и значительная часть общества воспринимают как жестокий геноцид палестинского народа», — рассказала руководитель Восточного культурного центра и старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи в комментарии RT.

Кроме того, поощряя действия Израиля, Соединённые Штаты создали условия для нового витка конфликта в регионе, добавила аналитик.

«Политика США в последнее десятилетие была деструктивной и провоцировала хаос в регионе. Они и сейчас продолжают поощрять экспансионистскую политику Израиля. Байден обещал более активно помогать Тель-Авиву вооружениями и дипломатической поддержкой. Из-за давления ястребов — республиканцев и израильского лобби во властных структурах Вашингтона нынешняя администрация, видимо, решила пойти на ужесточение политики в отношении Ирана. Но также свою роль играет и воинственный антииранский настрой администрации Нетаньяху в самом Израиле, которая «рвётся в бой», чтобы ослабить позиции Ирана и его союзников в регионе», — пояснила Раванди-Фадаи.

Как считает эксперт Центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова, ответ Ирана на агрессивные действия Израиля нужен был в первую очередь «для демонстрации силы».

«Учитывая, что большого и ощутимого ущерба Израилю иранская атака не причинила, да Иран не собирался наносить какой-то катастрофический урон, но хотел показать, что силы для более серьёзного удара у него есть, особенно если Израиль не прекратит своих провокаций, чтобы втянуть Иран в более масштабные военные действия. Таким образом Тель-Авив хочет ещё больше повысить напряжённость в регионе, увеличить степень вмешательства США в конфликте на стороне Израиля. И так Нетаньяху может отвлечь внимание мирового сообщества от происходящего в Газе», — сказала Фёдорова в беседе с RT.

При этом США, которые и создали своими руками на Ближнем Востоке «абсолютный хаос», теперь не знают, что с этим делать, полагает Фёдорова.

«Ситуация вышла из-под контроля Соединённых Штатов. В такой неразберихе они уже не справляются той ролью, которую сами на себя взяли. Если бы Вашингтон не оказывал помощь Тель-Авиву, то Израиль, скорее всего, не решился бы на атаку посольства Ирана в Сирии, а значит не было бы и ответных действий иранской стороны. И если Израиль не прекратит своих провокаций в отношении Ирана, то мы увидим, как ещё на шаг приблизится серьёзная война на Ближнем Востоке», — заключила Фёдорова.