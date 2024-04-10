Потенциал для эскалации: к чему может привести обмен угрозами между Израилем и Ираном

Если Тегеран осуществит атаку на израильскую территорию, Тель-Авив ответит ударом по Ирану, заявил израильский министр иностранных дел Исраэль Кац. Ранее СМИ сообщили, что Тегеран ведёт подготовку к ответному удару по Израилю за атаку на дипмиссию Ирана в Дамаске. Эксперты отмечают, что агрессивная риторика Израиля и его провокационные действия могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

В случае атаки Ирана по израильской территории Тегеран ждёт аналогичный удар, заявил министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац в интервью радиостанции Kan.

«Если Иран атакует со своей территории, Израиль ответит и атакует (цели. — RT) в Иране», — приводит его слова газета The Jewish Chronicle.

Кац добавил, что Тегеран играет ключевую роль в деятельности радикального палестинского движения ХАМАС, ливанского движения «Хезболла» и йеменских повстанцев-хуситов.

Так глава МИД Израиля ответил на слова иранских властей о грядущем возмездии в ответ на удар по дипмиссии в Сирии. Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что удар по зданию посольства «означает, что они атаковали нашу землю».

«Порочный режим совершил ошибку, должен быть наказан и понесёт наказание», — подчеркнул иранский лидер.

В свою очередь, министр обороны Израиля Йоав Галант во время посещения батареи ПВО на севере страны подчеркнул, что Израиль «очень быстро» ответит «решительными атакующими действиями» по территории любого, кто на него нападёт, передаёт ТАСС.

В ожидании возмездия

Напомним, 1 апреля Армия обороны Израиля нанесла по Дамаску авиаудар, в результате которого было поражено одно из зданий консульства Ирана в Сирии. В результате погибли не менее семи офицеров Корпуса стражей Исламской революции, в том числе два бригадных генерала.

Иран возложил ответственность за удар на Тель-Авив и Вашингтон, однако в США свою причастность к атаке на дипмиссию отвергли. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 2 апреля заявил, что американцы не принимали никакого участия в этой операции.

Последствия удара по иранскому дипломатическому объекту в Дамаске

AP

© Omar Sanadiki

После этого замруководителя администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди сообщил, что США на фоне резкого обострения обстановки попросили Тегеран не наносить удары по американским объектам.

«В письменном послании Исламская Республика Иран предупредила руководство США, чтобы оно не попало в ловушку Нетаньяху: держитесь подальше — и вы не пострадаете. В ответ США попросили Иран не атаковать американские объекты», — сказал Джамшиди.

Стоит отметить, что американские военные объекты на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии, Ираке и Иордании, подвергались ударам и атакам с октября 2023 года, когда начался новый виток палестино-израильского конфликта. В Пентагоне эти атаки связывали с активностью шиитских формирований и группировок, которые, по мнению США, подчиняются Тегерану.

На прошлой неделе Иран, Израиль и США привели свои вооружённые силы в регионе в повышенную боевую готовность. Телеканал CNN со ссылкой на информированные источники сообщил, что Иран планирует нанести ответные удары по Израилю с помощью подконтрольных ему сил.

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В свою очередь, телеканал CBS со ссылкой на данные американской разведки передал, что Тегеран якобы планирует использовать беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты, однако возможная цель удара возмездия и его время неизвестны.

В свете эскалации ситуации несколько израильских посольств в разных странах были временно закрыты, дипломаты отозваны, а чиновникам было приказано не приходить в консульские здания.

Позднее британский таблоид The Sun написал, что в ответ на удар возмездия со стороны Ирана израильская сторона может атаковать ядерные объекты исламской республики. Об этом изданию якобы рассказал источник в спецслужбах одной из стран Запада. Газета утверждает, что Тель-Авив проводит секретные учения военно-воздушных сил с использованием истребителей и дальних беспилотников.

Напомним, у Ирана есть своя ядерная программа, а на территории страны расположено несколько ядерных объектов: исследовательские реакторы, атомные электростанции и урановые рудники.

Целенаправленное нападение Израиля на такой объект может привести к беспрецедентной эскалации конфликта на Ближнем Востоке, подчёркивается в материале The Sun.

При этом 7 апреля глава израильского Минобороны Йоав Галант заявил, что Тель-Авив «готов к любому развитию событий в связи с угрозой иранского ответа».

«Повышение ставок»

Израиль наращивает агрессивную риторику, пытаясь втянуть Иран в свой конфликт с палестинцами, чтобы спровоцировать США на более активную поддержку Тель-Авива, отметил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

«Слова главы МИД Израиля о потенциальных ударах по Ирану — это традиционная для Тель-Авива риторика. Со стороны Израиля, который сейчас проводит операцию против палестинцев, абсолютно пренебрегая всеми правилами войны и международным правом, такое заявление в адрес Ирана может быть только целенаправленной стратегией для повышения ставок», — подчеркнул эксперт.

Иранский БПЛА Kaman 22 на военном параде в Тегеране

AP

© Vahid Salemi

По логике Тель-Авива возмездие со стороны Ирана должно повлиять на Вашингтон, который в последнее время по политическим мотивам снизил публичную поддержку еврейского государства, пояснил Никита Данюк.

«Объективно Израиль сейчас не может выполнить все военные задачи на палестинских территориях. Поэтому своими действиями и заявлениями Тель-Авив хочет увеличить тяжесть конфликта, чтобы в него вмешались США. Потенциал для дальнейшей эскалации огромный: Иран способен активизировать свои силы по всему региону», — сказал политолог.

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Израильские власти готовы разыграть такой сценарий, потому что их цель — это полное вытеснение палестинцев с занимаемых ими территорий, сопровождаемое физическим уничтожением этого народа, считает Никита Данюк.

«Для достижения этой цели Тель-Авив будет идти ва-банк, и конфликт может носить не просто региональный, но и глобальный характер. Однако помочь Израилю могут только США, поэтому израильтяне накаляют обстановку на международной арене перед американскими президентскими выборами, чтобы у следующей администрации в Вашингтоне не было выбора в вопросе поддержки израильского государства. Таким образом, Тель-Авив хочет предотвратить политический дрейф США в сторону от Израиля и хочет получить помощь, которая сделала бы его главной военной силой на Ближнем Востоке», — отметил эксперт.

Однако результат такой игры может быть и обратным: Израиль потеряет рычаги давления на Запад и более не сможет претендовать на решение своих проблем в сфере безопасности чужими руками, констатировал Никита Данюк.

В свою очередь, военный эксперт и политолог Иван Коновалов в разговоре с RT отметил, что ответа с иранской стороны до сих пор не последовало.

«И нынешнее заявление главы МИД Израиля — это попытка угрозами предотвратить ответные действия Тегерана», — пояснил эксперт.

При этом за спиной Израиля стоят Соединённые Штаты, у которых есть претензии к Ирану, добавил Коновалов. «Поэтому Тель-Авив рассчитывает на поддержку со стороны Вашингтона в случае особо опасной ситуации», — сказал политолог.

По его мнению, сейчас нет предпосылок к разрешению палестино-израильского конфликта.

«Пока Соединённые Штаты не предпримут серьёзных шагов по мирному урегулированию палестинской проблемы (то есть проблемы сектора Газа), а будут и дальше ограничиваться декларациями, ситуация будет такой, какая она сейчас. Противостояние будет продолжаться, будут гибнуть люди, и это может продолжаться достаточно долго», — считает эксперт.

В разговоре с RT старший научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин отметил, что Иран постарается избежать открытой вооружённой конфронтации с Израилем.

«Прямого конфликта между Ираном и Израилем до сих пор не возникало, главным образом из-за того, что эти страны не имеют общих границ. Если между ними появится тяжёлая конфликтная ситуация, в неё будут вовлечены все соседние страны региона. Это будет массированный региональный конфликт с непредсказуемыми последствиями. Иран — нефтедобывающая страна, экономика которой может очень сильно пострадать, поэтому Тегеран следует стратегии сдержанности. Момент и цель для возмездия будут выбраны таким образом, чтобы его последствия отразились на Израиле наиболее неприятно, но не дали повода для дальнейших военных действий», — заключил эксперт.