Недовольство спонсора: почему в Израиле опасаются остановки военной помощи со стороны США

Израиль опасается сокращения или приостановки военной помощи со стороны США из-за своего намерения штурмовать город Рафах на юге сектора Газа, сообщают СМИ. Ранее Госдеп США заявил израильской стороне, что Тель-Авив совершит серьёзную стратегическую ошибку, если атакует этот город. Эксперты отмечают, что премьер Израиля Биньямин Нетяньяху готов атаковать Рафах любой ценой. При этом аналитики полагают, что США не решатся на остановку военного снабжения Тель-Авива.

Израиль опасается прекращения поставок военной помощи из США на фоне разлада в отношениях с Вашингтоном из-за планируемой Тель-Авивом наземной операции в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщила государственная израильская радиостанция Kan со ссылкой на источники в службах безопасности страны.

По словам источника, военная помощь сейчас продолжает поступать из США специальными авиарейсами, однако эта ситуация может измениться.

«Больше всего (в настоящий момент. — RT) опасаются того, что напряжённость, связанная со входом (израильских войск. — RT) в Рафах, повлияет на готовность американцев помогать Израилю в сфере безопасности», — рассказал израильский силовик.

Собеседник Kan отметил, что несколько стран Запада уже объявили Израилю «тихий бойкот» и отказываются от дальнейших поставок вооружений. По данным Kan, Италия отказалась продавать вооружение для израильских кораблей, а Канада — микросхемы и электронные компоненты. В Европе необходимых запасов нет, так как все стараются закупить самые современные вооружения для себя, подчеркнул собеседник израильской радиостанции.

Kan сообщает, что Тель-Авив сейчас ищет способы диверсифицировать закупки вооружения.

Ранее американская государственная радиостанция NPR сообщила, что США заявили Израилю о репутационном ущербе из-за продолжающейся военной операции ЦАХАЛ в Газе. По данным NPR, помощник госсекретаря Билл Руссо в телефонном разговоре заявил израильской стороне, что действия Тель-Авива в отношении палестинцев создают как для Израиля, так и для США «большую проблему доверия» во всём мире.

В конфиденциальной записке Госдепа США о разговоре Руссо, содержание которой также приводит NPR, говорится, что Вашингтон обеспокоен тем, что Тель-Авив совершает серьёзную стратегическую ошибку.

«Израильтяне, похоже, упустили из виду, что их репутации грозит большой ущерб — возможно, на поколения вперёд — не только в регионе, но и за его пределами», — говорится в записке ведомства.

Крупный спонсор

Напомним, США остаются главным военным спонсором Израиля. По данным портала Axios, с 1950 по 2020 год более 80% израильского импорта оружия поступило из Соединённых Штатов.

Кроме того, Израиль является крупнейшим получателем иностранного военного финансирования из всех «государств-клиентов» Вашингтона, которое в последние годы составляет около 15% оборонного бюджета Тель-Авива.

В рамках соглашения, достигнутого при администрации президента США Барака Обамы, Израиль ежегодно получает от Вашингтона на оборонные нужды около $3,8 млрд.

Израильские военные в Газе

globallookpress.com

© Gil Cohen Magen/Xinhua

После начала новой фазы палестино-израильского конфликта администрация Байдена запросила у конгресса выделение дополнительных $14 млрд на оборонные нужды Израиля. Из них $5,2 млрд предназначались на восполнение боекомплекта ракет для систем ПРО дальнего и ближнего радиуса действия, в том числе израильского «Железного купола», сообщает газета The Times of Israel.

Однако этот пакет до сих пор не был одобрен, так как республиканцы в палате представителей воспротивились привязке помощи Израилю к выделению $60 млрд на поддержку Украины, а также требовали от Белого дома ужесточения миграционного законодательства.

Но администрация Байдена продолжает снабжать Тель-Авив через механизм срочной продажи оружия, для которого требуется только одобрение госсекретаря США Энтони Блинкена. В декабре 2023-го общая сумма сделки составила $147,5 млн. Большая часть этого пакета — взрыватели, заряды и капсюли, необходимые при производстве 155-мм снарядов для армии Израиля.

Дорога на Рафах

Напомним, новое обострение конфликта продолжается с 7 октября 2023 года. Тогда боевики радикального движения ХАМАС вторглись в южные регионы Израиля, атаковали ряд военных объектов и гражданских поселений, захватили более 240 заложников, а также произвели массированный обстрел территории еврейского государства.

Власти Израиля под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху пообещали отстранить ХАМАС от власти в палестинском анклаве в секторе Газа и уничтожить движение.

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После этого ЦАХАЛ начал интенсивные бомбардировки сектора Газа, а позже и наземную войсковую операцию. Из-за тесной застройки и высокой плотности населения в анклаве действия армии Израиля сопровождались большим числом жертв среди мирного населения Газы.

В то же время Израиль наносил удары по отдельным районам Ливана и Сирии, а также проводил операции на Западном берегу реки Иордан.

В декабре 2023 года израильские силы расширили свою военную операцию на юг сектора Газа, куда ранее по указанию Тель-Авива эвакуировались мирные палестинцы.

На сегодня одним из основных направлений операции ЦАХАЛ является город Рафах на границе с Египтом. По разным данным, в нём могут находиться до 1,5 млн человек. Власти Израиля в начале февраля объявили о планах ввести в город армию, чтобы уничтожить находящиеся там батальоны группировки ХАМАС.

Нетаньяху 15 февраля на своей странице в соцсети X сообщил, что бои в секторе Газа будут вестись до полной победы, в том числе в Рафахе.

Против операции в городе выступают целый ряд стран, различные международные организации и объединения, включая ООН и ЕС. Они считают, что штурм Рафаха израильскими силами будет сопровождаться большим количеством жертв среди мирных палестинцев, как это уже было в самой Газе.

Биньямин Нетаньяху

AP

© Avi Ohayon/GPO

В свою очередь, Египет, на границе с которым расположен Рафах, пригрозил приостановить действие мирного соглашения с Израилем, если ЦАХАЛ войдёт в город. Египетские власти опасаются, что штурм города приведёт к неконтролируемому наплыву беженцев.

Израиль игнорирует критику со стороны международного сообщества и продолжает планировать штурм Рафаха. 15 марта газета The Times of Israel сообщила, что Нетаньяху согласовал план ЦАХАЛ по наземной операции в городе.

В свою очередь, глава Минобороны Израиля Йоав Галант 20 марта заявил, что 2024 год станет для Израиля не только годом войны, но и годом победы. Об этом он написал на своей странице в соцсети X. Галант добавил, что для обеспечения количественного и качественного преимущества Израилю необходимо мобилизовать народ. По его мнению, только так страна сможет победить в войне с ХАМАС.

В тот же день Нетаньяху сообщил депутатам парламента Израиля, что он не видит альтернативы наземному вторжению в Рафах, несмотря на возражения администрации США.

«От обострения к обострению»

Опасения Израиля по поводу прекращения военной поддержки и поставок оружия со стороны США не имеют под собой веских оснований, считает военный эксперт Иван Коновалов.

«Соединённые Штаты не прекратят снабжать Израиль оружием ни при каких условиях. Израильское лобби в США очень сильно, и Тель-Авив — это главный союзник США в регионе. Фактически Израиль диктует условия Вашингтону, а не наоборот», — подчеркнул собеседник RT.

При этом военная помощь Израилю может быть несколько сокращена или перенаправлена через другие государства — клиенты Вашингтона по принципу «кругового обмена», например через Южную Корею, где США также хранят много оружия, добавил Коновалов.

«Таким образом, Белый дом сможет заявить, что сократил военную помощь Израилю. Но не более того. Пока США снабжать израильтян не прекратили. В Штатах в этом году выборы, и кто захочет в их преддверии терять сильное израильское лобби?» — заметил аналитик.

Израильские силы в Газе

AP

© Ariel Schalit

Однако некоторые эксперты полагают, что Вашингтон всё же может пойти на некий демонстративный шаг.

«Вашингтон пытается принудить Израиль отказаться от штурма Рафаха, который американцы крайне не одобряют, так как имиджевый удар будет нанесён и по ним. Но Тель-Авив отказывается слушать американцев и будет искать альтернативные пути и возможности обеспечения этой военной операции оружием, техникой и боеприпасами. Нетаньяху дал понять, что не собирается прислушиваться к рекомендациям США и готовится зачистить город, невзирая на то, что там сейчас находится более 1 млн человек, доведённых до отчаяния голодом, жаждой и бомбардировками», — пояснил в разговоре с RT заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Очевидно, что увещевания США, других стран Запада и ООН на Тель-Авив не действуют, но нет предпосылок к тому, чтобы они ввели против Израиля более весомые меры вроде санкций, считает эксперт.

«Израильтяне начнут эту операцию, но проблему с ХАМАС это не решит, как не решило фактическое уничтожение Газы. Это будет очередная зачистка с бесчеловечным количеством жертв среди палестинцев. США всячески транслируют своё неудовольствие этим, грозят пальчиком через СМИ и заявления отдельных чиновников, но должных мер по предотвращению этих злодеяний не предпринимают», — сказал Кошкин.

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Эксперт по Ближнему Востоку профессор МГУ Александр Вавилов в разговоре с RT также отметил, что страны Запада, которые сначала выражали солидарность с еврейским государством, после уничтожения Газы больше не хотят, чтобы их считали причастными к военным действиям против палестинцев.

«Подавляющее большинство стран выступает против того, что Израиль устроил настоящую бойню мирного населения. Это не является преувеличением. Опасения по поводу того, что это продолжится и в Рафахе, вполне обоснованны. Но Тель-Авив будет идти до конца, так как для Нетаньяху важно одержать полную победу над ХАМАС. Поэтому мы ещё увидим новые кровопролитные удары и столкновения», — подчеркнул политолог.

Однако палестино-израильский конфликт военная операция в секторе Газа не завершит, констатирует Александр Вавилов.

«Этот конфликт будет продолжаться так же, как он продолжался на протяжении десятилетий: от обострения к обострению. По сути, арабо-израильский конфликт — самый длительный в истории и продолжается с XX века по настоящее время. Почему? Потому что израильтяне отказываются выполнить главное условие его завершения, которое было выработано международным сообществом, — создание государства Палестина. Израильтяне этого не хотят и продолжают в ходе своей военной операции захватывать новые земли. Поэтому нас ждёт ещё много неприятных сюжетов в этом конфликте», — заключил собеседник RT.