Глава МО Израиля Галант заявил, что 2024 год станет «годом войны и победы»

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что 2024 год станет для ведущего военную операцию в секторе Газа еврейского государства «годом войны и победы».

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X. Галант отметил, что израильскому обществу необходимо сплотиться для достижения военных целей в палестинском анклаве.

«Чтобы обеспечить наше количественное и качественное преимущество, необходимо мобилизовать все части народа и общества, только так мы сможем обеспечить победу в кампании и своё существование в нашей стране», — написал он.

Ранее палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль отверг его предложение по перемирию в Газе.