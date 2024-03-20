Глава МО Израиля Галант заявил, что 2024 год станет «годом войны и победы»
- AP
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Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X. Галант отметил, что израильскому обществу необходимо сплотиться для достижения военных целей в палестинском анклаве.
«Чтобы обеспечить наше количественное и качественное преимущество, необходимо мобилизовать все части народа и общества, только так мы сможем обеспечить победу в кампании и своё существование в нашей стране», — написал он.
Ранее палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль отверг его предложение по перемирию в Газе.