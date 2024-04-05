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В Тегеране заявили, что США попросили Иран не бить по американским объектам

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США попросили Иран не наносить удары по американским объектам из-за резкого обострения в связи с недавним ударом Израиля по иранскому консульству в Дамаске.
В Тегеране заявили, что США попросили Иран не бить по американским объектам
  • Gettyimages.ru
  • © BornaMir

Об этом сообщил в X замруководителя администрации президента Ирана Ибрагима Раиси по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди.

«В письменном послании Исламская Республика Иран предупредила руководство США, чтобы оно не попало в ловушку Нетаньяху: держитесь подальше, и вы не пострадаете. В ответ США попросили Иран не атаковать американские объекты», — написал Джамшиди.

В Белом доме ранее заявили, что обеспокоены вероятностью полномасштабной войны между Ираном и Израилем после того, как по иранскому консульству в Сирии был нанесён удар с воздуха.

Как сообщил Axios, израильские чиновники утверждают, что у них есть разведданные, указывающие, что Иран может атаковать Израиль. На этом фоне израильские власти решили приостановить работу 28 своих дипломатических миссий по всему миру.

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