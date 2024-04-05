Sky News: Израиль приостановил работу 28 посольств в связи с угрозами Ирана
- AFP
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Об этом сообщает телеканал Sky News Arabiya.
«Израиль закрыл до 28 дипломатических представительств по всему миру после угрозы Ирана отреагировать на взрыв его консульства в Дамаске», — говорится в материале.
Вместе с этим телеканал добавляет, что представитель армии Израиля заявил, что Израиль серьёзно относится к каждой угрозе в свой адрес, но в инструкциях командования тыла нет никаких изменений.
Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал пост на иврите в соцсети X, в котором выступил с угрозой в адрес Израиля после атаки на иранское консульство в Сирии.
ВВС Израиля нанесли удар по территории консульства и резиденции посла Ирана в сирийской столице 1 апреля.