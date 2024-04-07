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МО Израиля завершило подготовку к ответу на любой сценарий в отношении Ирана

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Министерство обороны Израиля завершило подготовку к ответу на любой возможный сценарий, который может развиться в отношении Ирана, сообщил глава ведомства Йоав Галант.
МО Израиля завершило подготовку к ответу на любой сценарий в отношении Ирана
  • AP

Об этом заявили в пресс-службе израильского Минобороны.

Как передаёт ТАСС, завершив оценку, Галант сообщил, что ведомство завершило подготовку к реагированию в случае любого сценария, который может развиться в отношении Ирана.

Ранее вооружённые формирования шиитов, входящих в движение «Исламское сопротивление Ирака», заявили, что нанесли удар по цели в городе Эйлат на юге Израиля.

6 апреля радиостанция Sham FM сообщила, что средства ПВО Сирии отразили израильскую ракетную атаку в небе над Дамаском.

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