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КСИР: семь иранских военных советников погибли при израильской атаке по Дамаску

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В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что семь иранских военных советников погибли при израильской атаке по консульству Ирана в Дамаске.
КСИР: семь иранских военных советников погибли при израильской атаке по Дамаску
  • AP
  • © Omar Sanadiki

Об этом говорится в заявлении управления по связям с общественностью КСИР, текст которого приводит агентство IRNA.

«Несколько часов назад, авиация лживого сионистского режима совершила новое преступление и нанесла ракетный удар... В результате этого преступления бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди и бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими, высокопоставленные военные советники Ирана в Сирии... а также пять сопровождавших их офицеров приняли мученическую смерть», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли удар по территории посольства и резиденции посла Ирана в сирийской столице. В МИД Ирана заявили о готовности ответить на атаку Израиля по иранскому консульству.

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