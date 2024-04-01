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МИД Ирана заявил о готовности ответить на атаку Израиля по иранскому консульству

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Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что иранские власти оставляют за собой право ответить на авиаудар Израиля по консульскому отделу посольства республики в Дамаске и выбрать форму данного ответа.
МИД Ирана заявил о готовности ответить на атаку Израиля по иранскому консульству
  • AFP
  • © LOUAI BESHARA

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Иран, сохраняя за собой право принимать ответные меры, сам примет решение о способе реакции и наказании агрессора», — указал Канани.

Он также призвал ООН принять меры против Израиля, а международное сообщество — осудить действия израильских военных.

Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли удар по территории посольства и резиденции посла Ирана в сирийской столице. Сообщалось по меньшей мере о шести погибших.

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