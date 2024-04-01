МИД Ирана заявил о готовности ответить на атаку Израиля по иранскому консульству
- AFP
- © LOUAI BESHARA
Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
«Иран, сохраняя за собой право принимать ответные меры, сам примет решение о способе реакции и наказании агрессора», — указал Канани.
Он также призвал ООН принять меры против Израиля, а международное сообщество — осудить действия израильских военных.
Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли удар по территории посольства и резиденции посла Ирана в сирийской столице. Сообщалось по меньшей мере о шести погибших.