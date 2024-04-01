МИД Ирана заявил о готовности ответить на атаку Израиля по иранскому консульству

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что иранские власти оставляют за собой право ответить на авиаудар Израиля по консульскому отделу посольства республики в Дамаске и выбрать форму данного ответа.

AFP

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Об этом говорится в Telegram-канале ведомства. «Иран, сохраняя за собой право принимать ответные меры, сам примет решение о способе реакции и наказании агрессора», — указал Канани. Он также призвал ООН принять меры против Израиля, а международное сообщество — осудить действия израильских военных. Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли удар по территории посольства и резиденции посла Ирана в сирийской столице. Сообщалось по меньшей мере о шести погибших.