Шесть человек погибли при ударе Израиля по посольству Ирана в Дамаске

По меньшей мере шесть человек погибли в результате удара Израиля по территории посольства Ирана в сирийской столице. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Как пишет ТАСС, телеканал предполагает, что целью атаки мог быть один из иранских офицеров, находящихся в Сирии.

Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли удар по территории посольства и резиденции посла Ирана в сирийской столице.