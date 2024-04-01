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Шесть человек погибли при ударе Израиля по посольству Ирана в Дамаске

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По меньшей мере шесть человек погибли в результате удара Израиля по территории посольства Ирана в сирийской столице. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.
Шесть человек погибли при ударе Израиля по посольству Ирана в Дамаске
  • AFP
  • © Maher AL MOUNES

Как пишет ТАСС, телеканал предполагает, что целью атаки мог быть один из иранских офицеров, находящихся в Сирии.

Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли удар по территории посольства и резиденции посла Ирана в сирийской столице.

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