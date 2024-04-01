Шесть человек погибли при ударе Израиля по посольству Ирана в Дамаске
По меньшей мере шесть человек погибли в результате удара Израиля по территории посольства Ирана в сирийской столице. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.
- AFP
- © Maher AL MOUNES
Как пишет ТАСС, телеканал предполагает, что целью атаки мог быть один из иранских офицеров, находящихся в Сирии.
Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли удар по территории посольства и резиденции посла Ирана в сирийской столице.
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