«Знак со стороны модератора»: почему союзники США заявили о помощи Украине вслед за нижней палатой конгресса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал скорую передачу Киеву систем противовоздушной обороны Patriot со стороны ряда государств блока. По его словам, также страны альянса работают с предприятиями ВПК, чтобы ускорить производство систем ПВО, ракет-перехватчиков и снарядов для как можно более оперативной передачи их Украине. В свою очередь, МИД Финляндии, недавно вступившей в НАТО, призвал ЕС «наскрести на складах» военную помощь Киеву. Бельгия предоставила €200 млн на закупку снарядов, а Латвия намерена передать Украине средства ПВО малой дальности. По мнению экспертов, союзники Вашингтона ждали сигнала из США и неслучайно так оживились на украинском треке после утверждения помощи киевскому режиму в нижней палате парламента.

После того как в нижней палате конгресса США одобрили законопроект о дополнительной помощи Украине, на Западе участились призывы выделить Киеву больше вооружений, а также сами факты предоставления такой поддержки.

Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал скорую передачу Киеву систем противовоздушной обороны Patriot со стороны ряда государств блока.

«Союзники по НАТО предоставляют батареи Patriot, а также множество других систем ПВО. Министры обороны стран НАТО в пятницу провели встречу с президентом (Владимиром. — RT) Зеленским и предельно ясно дали понять, что необходимо делать ещё больше. Германия уже объявила о поставке ещё одного ЗРК Patriot, и другие союзники, как я ожидаю, объявят об этом в ближайшие дни или, по крайней мере, в ближайшее время», — заявил Столтенберг.

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При этом французская газета Le Monde сообщила со ссылкой на источники, что в НАТО есть и ряд стран, которые «не хотят расставаться» с системами Patriot. В частности, это Великобритания, Испания, Нидерланды и Польша, уточняет издание. Кроме того, и Франция не может гарантировать поставок Киеву в скором времени итало-французского аналога Patriot — системы SAMP/T, информирует издание.

Впрочем, Столтенберг утверждает, что государства альянса работают с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, чтобы они ускорили производство систем ПВО, ракет-перехватчиков и снарядов для как можно более оперативной передачи их Украине.

«Кроме того, сейчас мы взаимодействуем с (предприятиями. — RT) оборонной промышленности стран НАТО, дабы гарантировать, что они делают всё возможное не только для наращивания производства новых систем, но и для обеспечения ремонта всех систем. Дело здесь в наличии не только ЗРК Patriot, но и боеприпасов — (средств. — RT) перехвата (ракет. — RT), поставляемых к этим системам. И мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее отправить на Украину как эти системы, так и боеприпасы к ним», — отметил генсек блока.

По мнению Столтенберга, альянс должен готовиться к затяжному конфликту на Украине и разрабатывать механизмы долгосрочной поддержки Киева. Он назвал важным то, что в НАТО не только обсуждается краткосрочная помощь, но и подыскиваются пути, как страны альянса могут «институционализировать в рамках НАТО» поддержку Украины в долгосрочной перспективе. По его словам, это сделает помощь киевскому режиму более «предсказуемой и надёжной».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

AP

Эффект домино

Активизировался и МИД Финляндии, недавно вступившей в НАТО. Как заявила глава внешнеполитического ведомства страны Элина Валтонен по прибытии на заседание Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, она надеется, что страны ЕС постараются «наскрести на складах» военную помощь Украине.

К тому же ряд государств уже объявили о выделении дополнительной помощи киевскому режиму: в частности, Бельгия предоставила €200 млн на закупку снарядов Киеву в рамках «чешской инициативы». Речь идёт о предложении Чехии закупить для Украины сотни тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств для реализации этой идеи. По данным чешских властей, инициативу поддержали 18 государств Запада, уже подтверждена покупка 300 тыс. снарядов.

Как подчеркнула глава бельгийского МИД Аджа Лябиб, нужно, чтобы Брюссель выделил ещё много миллионов евро, поскольку, хотя страны ЕС вкладываются в восстановление Украины, в данный момент важнее «усилить её военную систему и помешать России» наступать.

Символика НАТО

Gettyimages.ru

В свою очередь, Латвия передаст Украине средства ПВО малой дальности, объявил глава Минобороны республики Андрис Спрудс журналистам перед заседанием Совета министров стран ЕС.

Япония же сообщила о помощи Украине на сумму $12,1 млрд. Об этом проинформировал генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси. Уточняется, что до сих пор официально заявленная поддержка оценивалась в $7,6 млрд.

Конфликт на Украине «давно бы закончился» без «участия стран НАТО», констатировал позднее посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью новостному порталу Deutsche Wirtschaftsnachrichten. По словам Нечаева, киевский режим полностью зависит от поставок западного оружия, военной техники, боеприпасов, финансирования, разведданных, а также «помощи военных советников».

«Оглядываться на США»

По мнению сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, союзники Вашингтона неслучайно «так оживились на украинском треке» именно после того, как в американском конгрессе утвердили пакет помощи Киеву. По его словам, они «ждали сигнала из США».

«Соединённые Штаты являются модератором всех этих процессов по оказанию военной помощи Украине. Но поскольку в США из-за внутриполитической борьбы поставили всё на паузу, союзники Вашингтона на Западе и в других частях мира ожидали сигналов о том, какие настроения в Вашингтоне. И утверждение нижней палатой конгресса законопроекта о дополнительной поддержке Киева партнёры США восприняли как знак со стороны модератора: давайте снова помогать Украине. Поэтому все остальные пошли вслед за Вашингтоном, в фарватере американской внешней политики, и это уже закономерный процесс», — пояснил Блохин в комментарии RT.

По его словам, не исключено и усилившееся давление с американской стороны на союзников после того, как палата представителей проголосовала за законопроект по помощи Украине.

«Если США открыто призывают всех помогать Украине кто чем может, что происходит в рамках подковёрных переговоров, представить не сложно. Вашингтон наверняка оказывает колоссальное давление на своих союзников по НАТО и других партнёров. Сам Столтенберг, который отстаивает интересы прежде всего США, намекнул недавно, что помощь Украине надо сделать не акцией по желанию, а обязательством стран — членов альянса, и в первую очередь это будет касаться европейских государств», — отметил Блохин.

Очевидно, что США таким образом хотят перераспределить финансовое бремя на Европу, считает эксперт.

«Цель Вашингтона — переложить на страны ЕС большую часть ответственности за раздувание конфликта на Украине и сдерживание России. При этом европейские деньги пойдут через главный фильтр — американский военно-промышленный комплекс. В США будут решать, что получит Украина, какое оружие передавать со складов Киеву, а какие вооружения создавать для ВСУ. Но в основном будет действовать прежняя схема, когда Киеву передают старые вооружения, а для себя взамен производят новые», — сказал Блохин.

В свою очередь, эксперт РИСИ Сергей Ермаков заметил, что, «получив отмашку» из Вашингтона, союзники США начали практически одновременно объявлять о новых пакетах военной помощи Киеву.

«Таким образом эти партнёры продемонстрировали, что согласны и принимают своё непосильное участие в так называемой общей западной политике по оказанию военной помощи Украине, а также по срыву планов России в рамках спецоперации. Но надо также понимать, что все эти заявления о поддержке Киева союзниками США сделаны не сиюминутно, для этого требовалась подготовка, в первую очередь — колоссальное американское давление. Вполне возможно, США угрожали европейцам и другим партнёрам оставить их один на один с проблемами своей безопасности. И соответственно, для ряда стран такая политика Вашингтона возымела своё действие», — рассказал Ермаков в беседе с RT.

По его мнению, конкретные шаги американских союзников прежде всего в Европе могли стать одним из условий, при которых большинство республиканцев согласились поддержать законопроект о помощи Украине в нижней палате конгресса США.

Отправка западной военной помощи на Украину

© AP Photo/Alex Brandon

«Вполне возможно, ещё до принятия этого документа американскими законодателями с рядом стран ЕС была договорённость, что они тоже разработают и примут свои пакеты. А сейчас европейцы дружно начинают рапортовать о своих так называемых успехах по оказанию помощи Украине. Это свидетельствует о том, что многие страны ЕС будут и дальше оглядываться на США и поддаваться их давлению», — заключил Ермаков.