«Последствия дороже»: почему в Европе опасаются конфисковывать замороженные российские активы

Чиновники в Европе пока отказываются конфисковывать российские активы, опасаясь, что это может нарушить международное право, подорвать доверие инвесторов к евро и привести к ответным мерам со стороны России. Об этом сообщают американские СМИ. По их данным, европейские должностные лица недовольны тем, что Вашингтон настаивает на рискованных, по их мнению, действиях, поскольку большинство активов РФ находится в Европе, а их изъятие может спровоцировать отток капитала с континента. По мнению экспертов, США будут давить на ЕС с целью передачи российских средств в пользу Украины.

В отличие от США, где палата представителей 20 февраля приняла законопроект о конфискации замороженных российских активов, в Европе чиновники пока отказываются идти на подобные шаги, опасаясь, что это может привести к негативным последствиям для самого ЕС, сообщила газета The Washington Post.

«Европейские официальные лица проявляют несговорчивость в вопросе конфискации российских активов, опасаясь, что это может нарушить международное право, подорвать доверие инвесторов к евро и привести к ответным мерам со стороны России», — пишут журналисты издания.

По их словам, европейские министры финансов опасаются, что конфискация российских средств может спровоцировать отток капитала с континента. Помимо этого, авторы статьи цитируют главу Европейского центрального банка Кристин Лагард, заявившую на прошлой неделе, что предложения использовать замороженные российские активы в интересах Украины рискуют «нарушить международный правовой порядок», который на Западе якобы «хотят защитить».

Кроме того, европейские чиновники недовольны тем, что американцы настаивают на рискованном, по их мнению, варианте действий, поскольку подавляющее большинство российских активов находится в Европе «и любые ответные меры России, вероятнее всего, обрушатся на Европу, а не на Соединённые Штаты», говорится в материале WP.

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Напомним, по информации Минфина США, с начала СВО Брюссель и Вашингтон заблокировали около $280 млрд российских активов. При этом в США находится лишь около $5 млрд из них, утверждают в WP.

Учитывая такой расклад, «дипломатическая битва» относительно того, кто будет оплачивать «расходы Украины, только начинается», считают журналисты. По их данным, на прошлой неделе на ежегодных совещаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне американские официальные лица откровенно «подталкивали неохотно настроенных европейцев» к использованию части резервов российского центрального банка, «которые были заморожены» Западом.

«За последние несколько месяцев дипломаты рассмотрели различные предложения, в том числе изъятие активов и их передачу Киеву или использование прибыли от российских инвестиций для обеспечения кредита или выпуска облигаций», — уточняют в издании.

Окончательное решение по предложениям о переориентации российских активов ожидается на июньском саммите в Италии, в котором примут участие президент США Джо Байден и другие лидеры стран «Большой семёрки».

Однако, по мнению американских журналистов, даже если нежелание Европы удастся преодолеть, нюансы использования российских средств «довольно затруднительны». «Каждое из предложений (по способу их изъятия. — RT) связано со сложными юридическими и финансовыми вопросами», — подчёркивают авторы материала.

«Церемониться никто не собирается»

Напомним, 12 апреля глава правительства Польши Дональд Туск объявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, что страны Евросоюза якобы приближаются к достижению договорённостей по вопросу использования доходов от замороженных суверенных активов России на закупку оружия для Украины. По его словам, в ЕС близки к принятию меры, которая «в большей степени разрешит использование российских средств, замороженных в банках» европейских стран.

Позднее, 18 апреля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила журналистам, что ЕС в этом году намерен инвестировать в военную помощь ВСУ €2,5—3 млрд из доходов от замороженных российских активов. По её словам, это вполне возможно реализовать, если в европейском объединении будут «работать в правильном темпе».

Урсула фон дер Ляйен

globallookpress.com

© Michael Kappeler

В тот же день, выступая на брифинге для журналистов, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в случае конфискации российских активов Западом Москва будет исходить из принципов взаимности в международных отношениях, которые предусматривают неотъемлемое право на ответные меры.

«Как вы понимаете, раскрывать это всё не собираемся, но действия будут решительными, церемониться никто не собирается», — подчеркнула дипломат.

«Одним выстрелом»

Как отметил профессор факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве Российской Федерации Иван Петров, наряду с теми, кто опасается конфискации активов РФ, среди руководства ЕС есть и политики «ястребиного толка, которые настроены на то, чтобы изъять эти средства».

«Они, включая главу ЕК, ищут юридически возможные инструменты и механизмы. И сейчас есть риск того, что США на том малом объёме активов РФ, который у них есть, провернут эту юридическую процедуру. В таком случае на уровне западных стран она будет признана легитимной, и данный механизм смогут применять в ЕС. Конечно, не без колоссального давления США, которые сами мало чем рискуют, потому что в России сосредоточено больше европейских активов, чем американских: суммарная стоимость активов компаний стран ЕС в РФ сопоставима с российскими золотовалютными резервами, находящимися в Европе. То есть в Евросоюзе на самом деле будут очень сильно рисковать, если всё-таки решатся изъять запасы РФ», — пояснил Петров в беседе с RT.

По его словам, именно по этой причине в Европе пока боятся реализовывать до конца инициативы, связанные с конфискацией российских активов.

«Европейские страны действовали бы намного быстрее, если бы не опасались оттока капитала и ответных мер РФ. В ЕС этого боятся как огня. И сейчас речь идёт о том, что перевесит: махровая русофобия в виде откровенно незаконных мер или же опасения, что многие страны просто начнут выводить свои активы из ЕС. Тем более что Евросоюз менее финансово устойчив, чем Соединённые Штаты, и любое изменение системы регулирования внешнего долга может привести к серьёзным экономическим рискам», — сказал эксперт.

При этом аналитик отметил, что, если Вашингтон, а следом и Брюссель всё же решатся на изъятие российских активов, за это «им придётся отвечать перед судом».

«Если у РФ изымут её активы, она не только предпримет ответные меры, но и будет судиться. Хотя это и может занять 5—10 лет, компании, участвовавшие в изъятии активов, будут постоянно находиться в судебных тяжбах. Естественно, в итоге суды международных инстанций примут решение в пользу России, поскольку незаконность действий стран Запада налицо. Но нынешние политики ориентированы не на длительную перспективу, а только на текущее желание хоть как-то наказать Россию, учитывая, что санкционные механизмы с их стороны практически исчерпаны», — считает Петров.

Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич также обратил внимание на то, что США готовы предпринимать жёсткие шаги по изъятию российских активов, потому что «в отличие от Европы им это почти ничего не стоит».

«По этой причине американцы могут играть до конца. При этом как в США, так и в ЕС сейчас активно действуют так называемые политики-временщики, предпринимающие шаги из принципа «нам бы день продержаться и месяц простоять». Политиков, которые действительно беспокоятся о том, что будет с Западом через десять лет, очень мало, их голос еле слышен за остальными. И у меня нет уверенности, что позиция последних возьмёт верх. То же самое можно сказать и о предостережениях представителей серьёзных бизнес-структур, которые зарабатывали на торговле с Россией миллиарды. Они указывают на колоссальные риски и крайне негативные последствия для западной финансовой системы, но их никто не слышит», — отметил Межевич в комментарии RT.

Саммит ЕС

AFP

© Miguel MEDINA

При этом США ставят своей целью создание проблем одновременно как для России, так и для Европы, считает эксперт.

«Одним выстрелом Штаты хотят ослабить РФ и ЕС. Но беда Вашингтона заключается в том, что в Европе далеко не все хотят идти на такие риски. Если же стратегия Вашингтона будет реализована, причём на Западе в целом, а не только в США, это будет праздник для американских властей. Но пир будет длиться недолго. Последствия подобных мер для Штатов и ЕС окажутся гораздо серьёзнее и обойдутся им намного дороже, чем ценность изъятых средств», — заключил Межевич.