Туск: страны ЕС приближаются к согласию по использованию активов России

Страны — участницы Европейского союза приближаются к достижению договорённостей об использовании доходов от замороженных суверенных активов России на закупку вооружений для Украины.

С таким заявлением выступил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом глава правительства Польши Дональд Туск.

«Мне кажется, что мы шаг за шагом приближаемся к принятию решения, которое в большей степени позволит использование российских средств, замороженных в банках (европейских стран. — RT)», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что постоянные представители стран ЕС 15 апреля приступят к согласованию идеи по использованию активов России.