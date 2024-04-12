Туск: страны ЕС приближаются к согласию по использованию активов России
С таким заявлением выступил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом глава правительства Польши Дональд Туск.
«Мне кажется, что мы шаг за шагом приближаемся к принятию решения, которое в большей степени позволит использование российских средств, замороженных в банках (европейских стран. — RT)», — приводит его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что постоянные представители стран ЕС 15 апреля приступят к согласованию идеи по использованию активов России.