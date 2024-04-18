Захарова: Россия решительно ответит на конфискацию её активов на Западе
- РИА Новости
По её словам, в случае конфискации активов Москва будет исходить из принципов взаимности в международных отношениях, которые предусматривают неотъемлемое право на ответные меры.
«Как вы понимаете, раскрывать это всё не собираемся, но действия будут решительными, церемониться никто не собирается», — заявила дипломат.
Ранее стало известно, что страны G7 договорились сохранить российские активы до возмещения ущерба Украине.