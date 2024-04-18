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Захарова: Россия решительно ответит на конфискацию её активов на Западе

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Россия не будет заранее раскрывать ответные действия в случае конфискации её активов на Западе, однако ответ Москвы будет решительным. С таким заявлением выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова: Россия решительно ответит на конфискацию её активов на Западе
  • РИА Новости

По её словам, в случае конфискации активов Москва будет исходить из принципов взаимности в международных отношениях, которые предусматривают неотъемлемое право на ответные меры.

«Как вы понимаете, раскрывать это всё не собираемся, но действия будут решительными, церемониться никто не собирается», — заявила дипломат.

Ранее стало известно, что страны G7 договорились сохранить российские активы до возмещения ущерба Украине.

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