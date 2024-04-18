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Страны G7 договорились сохранить российские активы до возмещения ущерба Украине

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Страны G7 договорились сохранить замороженными российские активы до момента выплаты Россией ущерба Украине, следует из заявления глав ЦБ и министерств финансов стран «Большой семёрки».
Страны G7 договорились сохранить российские активы до возмещения ущерба Украине
  • Gettyimages.ru

«Подтверждаем решимость добиться от России выплат за ущерб, причинённый Украине. До тех пор суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными», — приводит текст заявления РИА Новости.

Кроме того, страны G7 приветствовали предложения ЕС по перенаправлению доходов от замороженных активов в пользу Украины.

Ранее стало известно о том, что в случае конфискации российских активов Киев не получит всю сумму сразу.

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