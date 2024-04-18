Страны G7 договорились сохранить российские активы до возмещения ущерба Украине
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«Подтверждаем решимость добиться от России выплат за ущерб, причинённый Украине. До тех пор суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными», — приводит текст заявления РИА Новости.
Кроме того, страны G7 приветствовали предложения ЕС по перенаправлению доходов от замороженных активов в пользу Украины.
Ранее стало известно о том, что в случае конфискации российских активов Киев не получит всю сумму сразу.