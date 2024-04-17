Reuters: в случае конфискации российских активов Киев не получит всю сумму сразу
Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минфина США.
«... ни один вариант не был снят с рассмотрения, но... у Украины также не будет возможности поглотить всю сумму сразу, даже если замороженные активы будут изъяты», — говорится в публикации.
Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что власти Соединённых Штатов допускают ответные действия России на использование суверенных активов.
Также в Швейцарии предложили отказаться от участия в группе по поиску активов России.