В Швейцарии предложили отказаться от участия в группе по поиску активов России

Швейцарская народная партия выступила против участия страны в группе REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs), которая занимается заморозкой и поиском российских активов.

«Парламентская группа ШНП отклоняет предложение 22.3451 «Участие Швейцарии в многонациональной целевой группе REPO для реализации экономических санкций против России». Присоединение Швейцарии к этой «оперативной группе» никоим образом не совместимо со швейцарским нейтралитетом», — следует из заявления партии.

Швейцарские сенаторы ранее проголосовали за то, чтобы правительство страны использовало замороженные средства российского Центрального банка на сумму около $8,5 млрд для восстановления Украины.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия намерена действовать индивидуально в каждом конкретном случае конфискации своих замороженных активов западными странами.