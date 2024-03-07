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Сенат Швейцарии призвал кабмин потратить активы России на Украину

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Швейцарские сенаторы проголосовали за то, чтобы правительство страны использовало замороженные средства российского Центрального банка на сумму около $8,5 млрд для восстановления Украины.
Сенат Швейцарии призвал кабмин потратить активы России на Украину
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости.

«Активы российского государства и близких к нему организаций, замороженные в рамках санкций, должны быть выплачены Украине в качестве репараций», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что Совет кантонов принял 21 голосом против 19 при трёх воздержавшихся серию аналогичных предложений Национального совета.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что заморозка суверенных российских активов — это непросчитанный шаг со стороны стран Запада и решения по изъятию этих активов в случае принятия нанесут большой ущерб западным компаниям.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия намерена действовать индивидуально в каждом конкретном случае конфискации своих замороженных активов западными странами.

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