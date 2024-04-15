Politico: Великобритания не сможет конфисковать российские активы

Великобритания не сможет конфисковать российские активы из-за отсутствия законных оснований и риска повлиять таким образом на будущие мирные переговоры.

«Реальность такова, что Британия, вероятно, никогда не отберёт у России деньги... Все они (эксперты. — RT) говорят, что, как бы политики ни «пушили хвост», нет и никогда не будет никаких законных прав на получение замороженных российских денег, собственности или других активов», — отмечает Politico со ссылкой на экспертов в области санкционного права.

Кроме того, по словам одного из собеседников издания, возможная конфискация российских активов снизит вероятность проведения мирных переговоров и силу санкций.

Он подчеркнул, что санкции представляют собой временную меру в ответ на определённую ситуацию, но захват активов — это постоянный акт.

Ранее глава МИД Соединённого Королевства Дэвид Кэмерон заявил, что власти Великобритании и США достигли прогресса в переговорах относительно способа передачи Украине замороженных суверенных активов России.

Газета Le Figaro сообщила, что Европа пострадает от конфискации активов России, однако США это не волнует.