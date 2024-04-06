Figaro: Европа пострадает от конфискации активов России, но США это не волнует

Профессор права и экономики Высшей коммерческой школы Парижа Армин Штайнбах в материале для газеты Figaro выразил мнение, что конфискация активов России ударит по Евросоюзу, но Соединённые Штаты это не волнует.

Он отметил, что ответные меры России коснутся в первую очередь Европу. Так, Евросоюз держит в российских резервных активах более €200 млрд, что намного превышает сумму, хранимую Вашингтоном.

Кроме того, изъятие средств России подорвёт доверие инвесторов к Европейскому союзу как гаранту прав собственности, что, по мнению Штайнбаха, не очень беспокоит США.

«Если у США на кон поставлено мало интересов, то для ЕС это было бы равносильно выстрелу себе в ногу», — пишет он.

Ранее украинское Национальное агентство по розыску и менеджменту активов получило в распоряжение 23 млн гривен ($588 тыс.), арестованных на счетах компаний, конечными владельцами которых были россияне.

Как писало 3 апреля издание Politico со ссылкой на чиновников, союзники России призывают Европейский союз не конфисковывать её замороженные активы.