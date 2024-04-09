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МИД: Британия и США добились прогресса в вопросе передачи Киеву активов России

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Власти Великобритании и США достигли прогресса в переговорах относительно способа передачи Украине замороженных суверенных активов России. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Соединённого Королевства Дэвид Кэмерон.
МИД: Британия и США добились прогресса в вопросе передачи Киеву активов России
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

По его словам, сторонам известно, что киевский режим нуждается в деньгах в виде замороженных российских суверенных активов, и в этом вопросе был достигнут значительный прогресс.

«Мы добились значительного прогресса… Как я думаю, мы сможем предложить (способ передачи российских активов. — RT) на саммите G7», — заявил Кэмерон на совместной пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Вашингтоне.

Ранее газета Le Figaro сообщила, что Европа пострадает от конфискации активов России, однако США это не волнует.

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