МИД: Британия и США добились прогресса в вопросе передачи Киеву активов России

Власти Великобритании и США достигли прогресса в переговорах относительно способа передачи Украине замороженных суверенных активов России. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Соединённого Королевства Дэвид Кэмерон.

По его словам, сторонам известно, что киевский режим нуждается в деньгах в виде замороженных российских суверенных активов, и в этом вопросе был достигнут значительный прогресс.

«Мы добились значительного прогресса… Как я думаю, мы сможем предложить (способ передачи российских активов. — RT) на саммите G7», — заявил Кэмерон на совместной пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Вашингтоне.

Ранее газета Le Figaro сообщила, что Европа пострадает от конфискации активов России, однако США это не волнует.