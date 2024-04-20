Палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов России

Палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины.

Как пишет РИА Новости, конгрессмены большинством голосов приняли законопроект, включающий положение о конфискации российских суверенных активов в пользу киевского режима, а также требование к продаже китайской компанией ByteDance американского бизнеса соцсети TikTok под угрозой блокировки.

Документ поддержали 360 конгрессменов, при этом 58 высказались против.

Документ направляется в сенат для рассмотрения.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия решительно ответит на конфискацию её активов на Западе.