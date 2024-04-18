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ЕК: ЕС хочет вложить в военную помощь ВСУ до €3 млрд доходов от активов России

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз в текущем году рассчитывает инвестировать в военную помощь Вооружённым силам Украины €2,5—3 млрд из доходов от замороженных российских активов.
ЕК: ЕС хочет вложить в военную помощь ВСУ до €3 млрд доходов от активов России
  • РИА Новости

Таким образом еврочиновница прокомментировала заявление главы ЕЦБ Кристин Лагард о юридических рисках в случае использования заблокированных активов России.

По словам фон дер Ляйен, соответствующее решение по использованию доходов было принято всеми странами ЕС.

«И если мы будем работать в правильном темпе, как мы это делаем сейчас, мы сможем инвестировать в этом году доходы в размере, который ожидается в €2,5—3 млрд в год, на военные нужды», — цитирует её РИА Новости.

Ранее обозреватель газеты The New York Times Кристофер Колдуэлл заявил, что похищение суверенных российских активов серьёзно навредит США.

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