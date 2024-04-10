Конфискация российских активов и их последующая передача Украине серьёзно навредит США, заявил журналист и обозреватель газеты The New York Times Кристофер Колдуэлл.

«Сам акт конфискации российских активов представляет собой опасность для экономики США, поскольку другие страны (не только Россия) увидят в этом грабёж. А это, в свою очередь, ослабит статус доллара», — утверждает он.

Обозреватель подчеркнул, что если Россия, Китай и другие соперники решат, что их долларовые активы уязвимы, то перестанут доверять американской валюте.

«Мы ощутим невиданный приступ боли от нашего 34-триллионного долга», — добавил Колдуэлл.

Ранее глава МИД Соединённого Королевства Дэвид Кэмерон заявил, что власти Великобритании и США достигли прогресса в переговорах относительно способа передачи Украине замороженных суверенных активов России.

Газета Le Figaro сообщила, что Европа пострадает от конфискации активов России, однако США это не волнует.