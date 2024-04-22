МИД: Бельгия выделила €200 млн на закупку снарядов Киеву

Бельгия выделила €200 млн на закупку снарядов Украине в рамках чешской инициативы, сообщила глава бельгийского МИД Аджа Лябиб в ходе встречи глав МИД и министров обороны ЕС в Люксембурге.

«Бельгия уже выделила €200 млн в рамках чешской инициативы», — цитирует её ТАСС.

Лябиб добавила, что будет выступать за то, чтобы Брюссель выделил ещё много миллионов евро, так как, хотя страны ЕС вкладываются в восстановление Украины, в данный момент важнее «усилить её военную систему и помешать России» наступать.

Ранее глава Минэнерго Бельгии Тинне Ван дер Стратен заявила, что ЕС планирует передать Украине оборудование для децентрализованной генерации энергии.